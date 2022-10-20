Пользователь Сети предложил своё видение набережной Актау

Коллаж из кадров видео
Видео с пошаговым изменением внешнего вида набережной в 14 и 15 микрорайонах Актау опубликовал в TikTok пользователь Сети Алексей Трясцин.
В своем ролике он предложил разделить зоны для бегунов и велосипедистов для безопасности пешеходов, установить клумбы, а также «открыть» вид на море, избавившись от искусственных пальм и каменного ограждения.
Ролик в TikTok за сутки набрал более 216 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.
Напомним, ранее архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау. Власти Актау пообещали рассмотреть предложения архитектора.
Михаил Одинцов
В своем ролике он предложил разделить зоны для бегунов и велосипедистов для безопасности пешеходов, установить клумбы, а также «открыть» вид на море, избавившись от искусственных пальм и каменного ограждения.
Ролик в TikTok за сутки набрал более 216 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.
Напомним, ранее архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау. Власти Актау пообещали рассмотреть предложения архитектора.
Михаил Одинцов
@all_ryast Разбор набережной Актау, как ее улучшить и какие проблемы в ней сейчас #актау ♬ original sound - Алексей Трясцин
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