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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 14

Пользователь Сети предложил своё видение набережной Актау

Ролик про модернизацию набережной 14 и 15 микрорайонов посмотрели уже более 216 тысяч пользователей.

Коллаж из кадров видео
Видео с пошаговым изменением внешнего вида набережной в 14 и 15 микрорайонах Актау опубликовал в TikTok пользователь Сети Алексей Трясцин.

В своем ролике он предложил разделить зоны для бегунов и велосипедистов для безопасности пешеходов, установить клумбы, а также «открыть» вид на море, избавившись от искусственных пальм и каменного ограждения.

Ролик в TikTok за сутки набрал более 216 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.

Напомним, ранее архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау. Власти Актау пообещали рассмотреть предложения архитектора.

Михаил Одинцов

@all_ryast Разбор набережной Актау, как ее улучшить и какие проблемы в ней сейчас #актау ♬ original sound - Алексей Трясцин



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