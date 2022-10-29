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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:35

Просмотров: 1219

Скандал на полумарафоне в Актау: известный тренер раскритиковала организаторов

Меруерт Дынбаева - тренер 12-летней Арины Куанышевой, ставшей призером на полумарафоне, прокомментировала ситуацию с ее подопечной.

Фото из архива lada.kz
Как рассказала тренер Меруерт Дынбаева, она увидела объявление о предстоящем полумарафоне в Актау и предложила своим спортсменам принять в нем участие. Желание изъявили две воспитанницы.

- Я проинформировала девочек о том, что нужно пройти регистрацию. На следующей тренировке они сказали мне, что не смогли ее пройти, так как они 2009 и 2010 годов рождения. Но они все-таки зарегистрировались и обе указали 2006 год рождения. Мы договорились, что в понедельник уточним, можно ли участвовать в полумарафоне, потому что им нет 16 лет. Организаторы и судьи марафона подтвердили, что им можно участвовать, но анкеты должны заполнить родители. Тогда дети позвонили родителям, у одной из участниц пришла мама и заполнила анкету. У Арины пришел дядя, объяснив судьям, что отец на работе, а мама с маленьким ребенком дома. Дядя спросил, можно ли ему заполнить анкету, на что организаторы дали добро. При этом обе девочки показали организаторам свои свидетельства о рождении. Во время полумарафона я все время находилась со спортсменками. Арина ни от кого не пряталась и не убегала. Она пробежала всю дистанцию, проявив свой сильный характер и силу воли, тем самым оказалась среди призеров. После забега мы стояли и ждали награждения. В микрофон мы услышали, что Арину вызывают на награждение, однако оказалось, что награждение переносится на 16:00, и мы все ушли домой. Хотела бы отметить, что был факт проверки ее документов, ее возраста до начало марафона, допуска к полумарафону на общих условиях. Имеется также факт выдачи номера участницы, подтверждающий ее регистрацию, и награждение третьим местом. Более того, регистрацию и участие в полумарафоне принимали еще участницы, не достигшие 16-летия с согласия/одобрения организаторов, - сообщила Меруерт Дынбаева.


Скандал на полумарафоне в Актау: известный тренер раскритиковала организаторов

Арина Куанышева на третьей ступени пьедестала


Тренер добавила, что девочки пришли поучаствовать в полумарафоне не ради подарков и денег, а чтобы выразить свои патриотические чувства и поддержать участников в этот праздничный день для всей страны.

- Дети занимаются спортом, пропагандируют здоровый образ жизни, стремятся прославить нашу страну на мировой арене. Исходя из вышесказанного, мне, как взрослому человеку, тренеру, абсолютно не понятно, почему организаторы не смогли признать свою ошибку в организации, а переложили вину на 12-летнего ребенка, которого сами же и допустили к участию? Обвиняя Арину публично в «фальсификации» и «обмане», они даже не задумываются, как это может отразиться на ней в будущем. Своей некомпетентностью и несправедливостью они просто «убивают» в детях желание заниматься спортом и право на справедливость. Хочу поддержать Арину и сказать, что она большая молодец и настоящий спортсмен, а также извиниться перед ней за всех взрослых, которые не научились, как брать ответственность за свои слова, - подытожила Меруерт Дынбаева.


Отметим, что Меруерт Дынбаева - известный в Актау тренер по женской борьбе. В том числе она входила в число тренеров сборной Казахстана.

Напомним, несмотря на дождливую погоду в Актау прошел полумарафон. В состязании приняли участие около тысячи человек.

После полумарафона организаторы заявили, что 12-летняя Арина Куанышева сфальсифицировала свои данные. У неё могли отобрать бронзовую медаль и лишить призовых из-за того, что спортсменка не соответствовала требованиям забега, в котором могли участвовать люди старше 16 лет. Сестра участницы обвинила организаторов забега в непрофессионализме и потребовала их наказать.

Позже комиссия вынесла решение оштрафовать судью. Также Арине пообещали выплатить призовые.



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