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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 2959

Как будет выглядеть оптово-распределительный центр в Актау

Строительство объекта в 36 микрорайоне закончено на 60 процентов.

Проект оптово-распределительного центра
Как сообщает Baigenews.kz, строительство идёт полным ходом - возводятся складские и торговые комплексы. Общий объём выполненных работ достиг 60 процентов. Площадь проекта - около 40 тысяч квадратных метров. Здесь будет находиться склад объёмом 27 тысяч квадратных метров и мультикамерные холодильники размером более восьми тысяч квадратных метров. Объект должен быть введен в эксплуатацию в первом полугодии 2024 года.

Тем временем местные власти мониторят работу предпринимателей, занимающихся продажей продуктов питания. Мониторинговые группы следят за тем, чтобы не было превышения 15 процентов надбавки. Тем, кто «накручивает» ценники, грозит крупный штраф.

Рост цен на некоторые продукты в регионе действительно беспрецедентный.

- По данным Национального бюро статистики, больше всего в регионе подорожали мука I сорта - на 30,9 процентов; сливочное масло - на 37,9 процентов; сахар - на 78,2 процентов; и лук - на 30,6 процентов. В связи с природно-климатическими условиями и удаленностью нашей области 85 процентов продуктов питания импортируется, поэтому наш регион напрямую зависит от конъюнктуры рынка оптовых поставщиков и производителей. Например, куриное мясо везут из США, Украины и России, овощную продукцию - из Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, России, а также Павлодарской, Костанайской, Жамбылской и Туркестанской областей. Крупы, подсолнечное масло и макаронные изделия везут из России, Беларуси, Украины. Муку, хлеб, молочные продукты, мясо и рыбу производят в области, - сообщили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.


Как будет выглядеть оптово-распределительный центр в Актау


Предприниматель из Мангистау Нурпеис Назаргали рассказал, что занимается продажей овощей с 2008 года. Его торговая точка расположена на крупном рынке «Асар-с». Сюда овощи завозят из Павлодара, Тараза, Караганды и России. География привезенных фруктов охватывает Иран, Туркменистан и Узбекистан.

По его словам, регион в силу климатических условий, дефицита и дороговизны питьевой воды не может похвастаться бурным развитием сферы овощеводства, поэтому рынок связан с такими факторами как курс иностранной валюты, цена на топливо.

- За месяц у нас резко подорожал лук, в прошлом месяце цена была 45 тенге, а сейчас 90 тенге. За последнее время спрос на лук стал высоким, его закупают Афганистан, Узбекистан, Польша, Таджикистан и Россия. Помимо всего прочего, удерживать цены на овощи мешают посредники. Например, мы лук покупаем оптом из Тараза. Посредники покупают его, хранят у себя, а затем перепродают. У них очень высокая надбавка, - рассказал Нурпеис Назаргали.


Также при оптовой продаже овощей есть другая проблема - хранить морковь и лук нужно в оборудованном помещении, где будет соблюден температурный режим, однако за хранение продуктов предпринимателю нужно платить деньги.

- Хранить овощи и фрукты нам дорого. Если в строящемся оптово-распределительном центре будут выгодные цены, то, конечно, это в итоге повлияет на то, что не будет посредников, а это значит, что цены на товар не будут расти так резко и болезненно для населения, - отметил предприниматель.


По словам Назаргали, Мангистауская область зависит от привозного товара. Десять лет он сам пробовал заниматься овощеводством, но почва в регионе требует качественный полив, однако вода в регионе - недешёвое удовольствие. После пандемии мужчина получил государственную поддержку через социально-предпринимательскую корпорацию.

Напомним, строительство оптово-распределительного центра началось в октябре 2021 года.

Летом этого года общий процент выполненных работ достиг 30 процентов.

Как будет выглядеть оптово-распределительный центр в Актау



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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:41
пока его построят и вырастет столько зелени вокруг него, люди будут передвигаться на летающих беспилотных электротакси ... rofl
 
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  • Papirosso
  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: "Мониторинговые группы следят за тем, чтобы не было превышения 15 процентов надбавки".
Кто ни будь заметил результат этого слежения?
После очередного повышения устанавливают новые
"предельные" цены.
Правильнее их надо бы называть беспредельными.
 
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  • ЁмоЁ
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 11:59
Лада, прикрепите пожалуйста ссылку на месторасположения данного комплекса, совсем непонятно по фотографии где его строят.
 
 

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