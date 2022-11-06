Как будет выглядеть оптово-распределительный центр в Актау

- По данным Национального бюро статистики, больше всего в регионе подорожали мука I сорта - на 30,9 процентов; сливочное масло - на 37,9 процентов; сахар - на 78,2 процентов; и лук - на 30,6 процентов. В связи с природно-климатическими условиями и удаленностью нашей области 85 процентов продуктов питания импортируется, поэтому наш регион напрямую зависит от конъюнктуры рынка оптовых поставщиков и производителей. Например, куриное мясо везут из США, Украины и России, овощную продукцию - из Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, России, а также Павлодарской, Костанайской, Жамбылской и Туркестанской областей. Крупы, подсолнечное масло и макаронные изделия везут из России, Беларуси, Украины. Муку, хлеб, молочные продукты, мясо и рыбу производят в области, - сообщили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.

- За месяц у нас резко подорожал лук, в прошлом месяце цена была 45 тенге, а сейчас 90 тенге. За последнее время спрос на лук стал высоким, его закупают Афганистан, Узбекистан, Польша, Таджикистан и Россия. Помимо всего прочего, удерживать цены на овощи мешают посредники. Например, мы лук покупаем оптом из Тараза. Посредники покупают его, хранят у себя, а затем перепродают. У них очень высокая надбавка, - рассказал Нурпеис Назаргали.

- Хранить овощи и фрукты нам дорого. Если в строящемся оптово-распределительном центре будут выгодные цены, то, конечно, это в итоге повлияет на то, что не будет посредников, а это значит, что цены на товар не будут расти так резко и болезненно для населения, - отметил предприниматель.