Оказались необязательны: дорожные знаки убрали в пригороде Актау

- Можно же было изначально чиновникам признать свою ошибку и быстро исправить ситуацию. Нет же, они заявили о том, что знаки предусмотрены по проекту, а в итоге сами их и демонтировали, - говорят жители жилого массива Рауан.

По словам жителей жилого массива «Рауан», дорожные знаки «Направление поворота» на участках старых тротуаров разобрали.Напомним, жители жилого массива «Рауан» пожаловались на непродуманную установку дорожных знаков.В городском акимате заверили , что согласно ПДД эти дорожные знаки обязательны для регулирования движения автомашин.