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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 176

Оказались необязательны: дорожные знаки убрали в пригороде Актау

Появившиеся недавно дорожные знаки полностью демонтировали.

Фото жителей жилого массива Рауан
По словам жителей жилого массива «Рауан», дорожные знаки «Направление поворота» на участках старых тротуаров разобрали.

Оказались необязательны: дорожные знаки убрали в пригороде Актау


- Можно же было изначально чиновникам признать свою ошибку и быстро исправить ситуацию. Нет же, они заявили о том, что знаки предусмотрены по проекту, а в итоге сами их и демонтировали, - говорят жители жилого массива Рауан.


Оказались необязательны: дорожные знаки убрали в пригороде Актау


Напомним, жители жилого массива «Рауан» пожаловались на непродуманную установку дорожных знаков.

В городском акимате заверили, что согласно ПДД эти дорожные знаки обязательны для регулирования движения автомашин.



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