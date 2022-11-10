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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:51

Просмотров: 312

Вопросы-то остались! Акимат Актау не назвал сумму штрафа за незаконную вырубку деревьев в Актау

Двое сотрудников компании-озеленителя «Green City Aktau» оштрафованы за уничтожение деревьев в 11 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Иллюстративное фото
Спустя почти неделю, 9 ноября, в Актауском городском акимате подготовили ответ относительно инцидента с вырубкой деревьев в 11 микрорайоне.
В документе говорится, что ответственность в виде штрафа понесли двое сотрудников компании «Green City Aktau».

- К нам 27 октября от физического лица поступило обращение на перенос 7 единиц зеленых насаждений. Городским отделом ЖКХ, рассмотрев данное обращение и все гарантированные письма, дано разрешение перенести деревья на другое место. Однако, выявлен факт спила 6 деревьев из 7. В настоящее время лица, осуществившие незаконный спил деревьев, были оштрафованы по статье 505 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». С их слов, физическое лицо ввело их в заблуждение, уверяя, что есть все разрешительные документы на спил деревьев, - рассказали в городском отделе ЖКХ.

В акимате не сообщили сумму штрафа, имя физического лица, получившего согласие на перенос деревьев, и не ответили, какими доводами руководствовался чиновник, давая согласие на перенос зеленых насаждений с этого участка.

Горожане подозревали, что деревья спилили из-за строительства нового бизнес-центра. Эту информацию в акимате не опровергли и не подтвердили.

От автора: Нам посоветовали забыть эту историю, ведь вместо срубленных шести деревьев коммунальщики посадили 60 саженцев. Но мы помним бодрые рапорты и о высаженных в 40-градусную жару тополиных аллеях, и об утопающем в зелени парке «Акбота», и о тюльпанах и розах на клумбах Актау - память еще свежа. Поэтому я оставляю за собою право отследить, как приживутся молоденькие деревья, высаженные на месте срубленных.

Напомним, 4 ноября горожане рассказали, что коммунальщики спилили деревья, которые росли вдоль дороги.Из документа, который предоставили те, кто срубил деревья, следует, что согласие на перенос деревьев выдал Актауский городской отдел ЖКХ. Письмо подписано исполняющим обязанности руководителя отдела Анваром Туляковым. По факту, деревья были не перенесены в другое место, а срублены.

На эту ситуацию в тот же день отреагировал аким Актау Ербол Избергенов, назвав этот инцидент варварством и произволом. Он обещал наказать виновных.



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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 00:00
- К нам 27 октября от физического лица поступило обращение на перенос 7 единиц зеленых насаждений. Городским отделом ЖКХ, рассмотрев данное обращение и все гарантированные письма, дано разрешение перенести деревья на другое место.
На каком основании и с какой целью так называемому физ. лицу было дано разрешение и в какое другое место должны были перенести деревья? В предыдущих статьях https://www.lada.kz/aktau_news/society/105959-akimat-dal-razreshenie-zhiteli-11-
mikrorayona-aktau-vozmuscheny-vyrubkoy-derevev.html предоставлен документ в котором указан адрес физ. лица 31мкр. 46 дом, с чего вдруг ему понадобилось убирать деревья в 11 мкр.? Что любое физ. лицо с подобной просьбой может прийти в акимат и с лёгкостью получить разрешение? Те кто давали добро на это не превысили ли свои полномочия?
Да ещё и автору посоветовали забыть эту историю.
Советуй не советуй горожане люди не злопамятные у них просто память хорошая!
 
 

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