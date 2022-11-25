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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 903

Обрушившееся здание колонии в Мангистау могут восстановить

Здание колонии ГМ-172/6, которое обрушилось в 2021 году, могут восстановить. Власти обсуждают вопрос выделения земельного участка и проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе уголовно-исполнительной системы (УИС) Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В ведомстве уточнили, что в прошлом году после обрушения здания порядка 700 осужденных были распределены по другим колониям Казахстана.

- В ходе заседания по рассмотрению вопросов департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области были обсуждены вопросы по выделению земельного участка и ремонту обрушевшегося здания учреждения № 43 (ГМ-172/6), также техническому обеспечению городских и районных служб пробации, - говорится в официальном с ообщении УИС по Мангистауской области.

Напомним, ЧП в колонии произошло в июле 2021 года. Обрушилось двухэтажное здание одного из общежитий для осужденных. В результате частичного обрушения скончались трое осужденных, восемь человек получили травмы.



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