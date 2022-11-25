Обрушившееся здание колонии в Мангистау могут восстановить

Фото из архива Lada.kz
В ведомстве уточнили, что в прошлом году после обрушения здания порядка 700 осужденных были распределены по другим колониям Казахстана.
- В ходе заседания по рассмотрению вопросов департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области были обсуждены вопросы по выделению земельного участка и ремонту обрушевшегося здания учреждения № 43 (ГМ-172/6), также техническому обеспечению городских и районных служб пробации, - говорится в официальном с ообщении УИС по Мангистауской области.
Напомним, ЧП в колонии произошло в июле 2021 года. Обрушилось двухэтажное здание одного из общежитий для осужденных. В результате частичного обрушения скончались трое осужденных, восемь человек получили травмы.
- В ходе заседания по рассмотрению вопросов департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области были обсуждены вопросы по выделению земельного участка и ремонту обрушевшегося здания учреждения № 43 (ГМ-172/6), также техническому обеспечению городских и районных служб пробации, - говорится в официальном с ообщении УИС по Мангистауской области.
Напомним, ЧП в колонии произошло в июле 2021 года. Обрушилось двухэтажное здание одного из общежитий для осужденных. В результате частичного обрушения скончались трое осужденных, восемь человек получили травмы.
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