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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 21:56

Просмотров: 2576

Хотят решить проблемы за наш счёт: жильцы ЖК «Грин Плаза» и «Грин Парк» озвучили причины конфликта с акиматом

К котельной, которая обслуживает жилые комплексы «Грин Плаза» и «Грин Парк», и, как заверяли жильцов при продаже квартир, была построена только для этих ЖК, чиновники хотят подключить ещё шесть котлов. По словам людей, акимат и КЖСА начали работы по строительству дополнительных мощностей без предупреждения квартировладельцев, при этом повредив кабели на их территории и оставив людей без света.

Перекрытие дороги возле ЖК
По словам людей, выйти на протест они решились не спонтанно. Спорный вопрос с чиновниками возник несколько дней назад. Как говорят жильцы, недовольство у них вызвал тот факт, что городской акимат пытается решить проблемы за их счёт.

- У нас есть своя котельная, но акимат решил на её базе поставить дополнительно шесть котлов, таким образом увеличив в два раза мощность, чтобы обеспечить другие дома. Работы начали проводить без уведомления жителей домов. Когда мы покупали тут квартиры, застройщик заявлял, что котельная автономная, а оказалось, что он передал её акимату, - рассказывает житель ЖК.

Увеличение мощностей, по словам людей, означает, что в районе ЖК будет сильная загазованность, так как котельная работает на газе.

- Мы и сейчас чувствуем запах. Насколько это отвечает экологическим требованиям – нам неизвестно. Ведь это несёт урон здоровью. Также нас беспокоит, что котлы будут вдвойне издавать шум. Мы не понимаем, почему для новых домов не строят свои котельные, а пытаются решить проблемы за счёт нас? - говорят жители.

С началом реконструкции котельной, которую затеял акимат, как говорят люди, у них появилось множество проблем.

- Пару дней назад акимат начал работы по прокладке мощного газопровода и во время этого повредил силовой кабель, снабжающий электричеством ЖК «Грин Плаза» и «Грин Парк». В результате более 10 часов 2800 жителей сидели без света, тепла, воды. Мы элементарно не смогли готовить еду. Задели даже кабель генератора, который снабжал электричеством лифты. А сегодня акимат перекопал дорогу, доставив неудобства жителям, что также вызвало возмущение, - говорят жильцы.

Напомним, жители ЖК «Грин Плаза» и «Грин Парк» в знак протеста временно перекрыли автомобильное движение.




Ранее в акимате сообщили, что в городе для решения проблемы дефицита тепла запланировано установить девять блочно-модульных котельных (БМК), пять из которых планируется установить до конца текущего года.



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