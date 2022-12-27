Актауским школьникам рассказали о правилах безопасного обращения с пиротехникой

Фото предоставил Наурызбек Мендибаев
Вчера, 26 декабря, учащимся городских школ рассказали о правилах безопасного обращения с пиротехникой.
- Провели работы по соблюдению мер безопасности со школьниками города при использовании пиротехнических изделий в целях предотвращения трагических событий на новогодних праздниках. Так же разъяснили правила эксплуатации пиротехнических изделий. Школьникам напомнили, что пиротехнические изделия являются пожароопасными и при неправильной эксплуатации могут причинить вред здоровью, - сказал Наурызбек Мендибаев, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.
Управление по чрезвычайным ситуациям Актау просит жителей и гостей города соблюдать меры безопасности в преддверии предстоящего праздника.
Напомним, департаментом полиции с 25 декабря по 3 января 2023 года в регионе проводится ОПМ «Пиротехника». Основная цель - обеспечение общественной безопасности и порядка в новогодние праздники, а также контроль и надзор за хранением пиротехнических веществ в соответствии с установленными правилами.
Вчера, 26 декабря, жительница Актау возмутилась действиями продавцов продуктовых магазинов, которые реализуют пиротехническую продукцию несовершеннолетним. Женщина уверена, что продажа пиротехники детям может закончиться плачевно, и питарды могут покалечить ребенка. Выявлением нарушителей занимаются полицейские.
- Провели работы по соблюдению мер безопасности со школьниками города при использовании пиротехнических изделий в целях предотвращения трагических событий на новогодних праздниках. Так же разъяснили правила эксплуатации пиротехнических изделий. Школьникам напомнили, что пиротехнические изделия являются пожароопасными и при неправильной эксплуатации могут причинить вред здоровью, - сказал Наурызбек Мендибаев, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.
Управление по чрезвычайным ситуациям Актау просит жителей и гостей города соблюдать меры безопасности в преддверии предстоящего праздника.
Напомним, департаментом полиции с 25 декабря по 3 января 2023 года в регионе проводится ОПМ «Пиротехника». Основная цель - обеспечение общественной безопасности и порядка в новогодние праздники, а также контроль и надзор за хранением пиротехнических веществ в соответствии с установленными правилами.
Вчера, 26 декабря, жительница Актау возмутилась действиями продавцов продуктовых магазинов, которые реализуют пиротехническую продукцию несовершеннолетним. Женщина уверена, что продажа пиротехники детям может закончиться плачевно, и питарды могут покалечить ребенка. Выявлением нарушителей занимаются полицейские.