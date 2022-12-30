Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира

Фото: bibisarachess.kz
Казахстанская шахматистка 18-летняя Бибисара Асаубаева второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по блицу, который прошёл в Алматы, передаёт МИА «Казинформ».
Бибисара в заключительном туре выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а китаянка Тань Чжунъи, уступила другой шахматистке из Индии – Хампи Конеру.
- Я второй год подряд стала чемпионом мира. В прошлом году я выиграла чемпионат очень уверенно, а в этом году - не очень уверенно. Теперь я хочу немного успокоиться, побыть со своей семьей. Я очень соскучилась по ним, - сказала Бибисара на пресс-конференции.
Напомним, 30 декабря Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых в Варшаве. До этого она стала призёром чемпионата мира по рапиду и выиграла 30 тысяч долларов.
Бибисара в заключительном туре выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а китаянка Тань Чжунъи, уступила другой шахматистке из Индии – Хампи Конеру.
- Я второй год подряд стала чемпионом мира. В прошлом году я выиграла чемпионат очень уверенно, а в этом году - не очень уверенно. Теперь я хочу немного успокоиться, побыть со своей семьей. Я очень соскучилась по ним, - сказала Бибисара на пресс-конференции.
Напомним, 30 декабря Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых в Варшаве. До этого она стала призёром чемпионата мира по рапиду и выиграла 30 тысяч долларов.
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