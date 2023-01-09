Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 09 Января
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.31 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 6.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 973

Скончался один из пострадавших при взрыве цистерны в пригороде Актау

В Мангистауской областной больнице скончался пострадавший от взрыва автоцистерны с ГСМ. Об этом сообщили в медучреждении.

Фото из архива lada.kz
В Мангистауской больнице от полученных ожогов скончался пострадавший 1989 года рождения.

- К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента, – сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Напомним, на базе транспортной компании ТОО «BBJ GROUP», расположенной в селе Даулет Мунайлинского района, произошёл взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами. В результате пострадали два человека.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • minus
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:39
Иманды болсын. Соболезнования родным и близким.

Берегите себя, наша безопасность прежде всего в наших руках и нужна нам, всем и каждому. Мир всем!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика