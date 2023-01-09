Скончался один из пострадавших при взрыве цистерны в пригороде Актау

Фото из архива lada.kz
В Мангистауской больнице от полученных ожогов скончался пострадавший 1989 года рождения.
- К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента, – сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, на базе транспортной компании ТОО «BBJ GROUP», расположенной в селе Даулет Мунайлинского района, произошёл взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами. В результате пострадали два человека.
- К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента, – сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, на базе транспортной компании ТОО «BBJ GROUP», расположенной в селе Даулет Мунайлинского района, произошёл взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами. В результате пострадали два человека.