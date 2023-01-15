Как будут учиться школьники Мангистау 16-17 января

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По информации управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 16-17 января школьников всех учебных заведений перевели на дистанционное обучение.
В случае каких-либо изменений будет сообщено дополнительно.
Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.
Напомним, 12 января в управлении образования сообщили, что школьников перевели на онлайн обучение.
В случае каких-либо изменений будет сообщено дополнительно.
Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.
Напомним, 12 января в управлении образования сообщили, что школьников перевели на онлайн обучение.
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