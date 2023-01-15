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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:58

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Как будут учиться школьники Мангистау 16-17 января

На дистанционное обучение переведены учащиеся всех организаций.

Фото из доступных источников
По информации управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 16-17 января школьников всех учебных заведений перевели на дистанционное обучение.

В случае каких-либо изменений будет сообщено дополнительно.

Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.

Напомним, 12 января в управлении образования сообщили, что школьников перевели на онлайн обучение.

Как будут учиться школьники Мангистау 16-17 января



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