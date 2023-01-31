Могли бы пристроить и стерилизовать: в Казнете осудили позицию BIGroup в отношении бездомных собак в Актау

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Общественник Олжас Жораев на странице Facebook раскритиковал действия BIGroup в истории с бездомными собаками, передаёт медиа-портал Сaravan.kz.
- В ответ на возникший резонанс BI, позиционирующая себя современной и инновационной, оперативно отреагировала. Во-первых, компания поступила «современно», по-казахстански - сразу же объявила увольнение охраннику, который в данном случае был прав и юридически, и морально. Во-вторых, BI начала искать оправдания поступку своих рабочих и накопала жалобы жителей жилого комплекса на безобидных животных. В-третьих, компания нашла «инновационное» решение в устранении проблемы - вывезла собак за город и оставила их там погибать, - пишет общественный деятель.
Жораев пишет, что компания могла поступить прогрессивно и сохранить репутацию, пристроив часть животных, а остальных стерилизовав. Он считает, что можно было провести разъяснительную работу среди рабочих и даже принять более системные меры: выделить небольшой благотворительный фонд из бюджета компании или из личных средств хозяев на создание собственного приюта.
- Коль скоро животные оказались на территории объектов BI, компания должна нести за них правовую и моральную ответственность, - уверен Жораев.
Издание отмечает, что в Актау это далеко не первый вопиющий случай на тему жестокого обращения с животными. Шокировавшая казахстанцев история с живодёром, который прыгнул на голову котёнку, тоже произошла в Актау, как и случай с тюленем, которого закидывали камнями.
Ранее сообщалось, что житель Актау Виталий Монапов рассказал, что он, работая охранником на строительной площадке компании BI Group, стал свидетелем издевательств над собаками на территории строящихся объектов. Животных ловили, пытались связать, чтобы затем выкинуть на свалку.
Мужчина отметил, что собаки хоть и бездомные, но очень добрые и прикормленные самими строителями.
Строительная компания BI Group прокомментировала ситуацию, заявив, что жильцы вилл Aktau Riviera многократно жаловались на бродячих собак сотрудникам компании-застройщика BI Group. Ответственные службы не реагировали на запросы компании, поэтому сотрудники решили самостоятельно поймать и вывезти животных за город.
- В ответ на возникший резонанс BI, позиционирующая себя современной и инновационной, оперативно отреагировала. Во-первых, компания поступила «современно», по-казахстански - сразу же объявила увольнение охраннику, который в данном случае был прав и юридически, и морально. Во-вторых, BI начала искать оправдания поступку своих рабочих и накопала жалобы жителей жилого комплекса на безобидных животных. В-третьих, компания нашла «инновационное» решение в устранении проблемы - вывезла собак за город и оставила их там погибать, - пишет общественный деятель.
Жораев пишет, что компания могла поступить прогрессивно и сохранить репутацию, пристроив часть животных, а остальных стерилизовав. Он считает, что можно было провести разъяснительную работу среди рабочих и даже принять более системные меры: выделить небольшой благотворительный фонд из бюджета компании или из личных средств хозяев на создание собственного приюта.
- Коль скоро животные оказались на территории объектов BI, компания должна нести за них правовую и моральную ответственность, - уверен Жораев.
Издание отмечает, что в Актау это далеко не первый вопиющий случай на тему жестокого обращения с животными. Шокировавшая казахстанцев история с живодёром, который прыгнул на голову котёнку, тоже произошла в Актау, как и случай с тюленем, которого закидывали камнями.
Ранее сообщалось, что житель Актау Виталий Монапов рассказал, что он, работая охранником на строительной площадке компании BI Group, стал свидетелем издевательств над собаками на территории строящихся объектов. Животных ловили, пытались связать, чтобы затем выкинуть на свалку.
Мужчина отметил, что собаки хоть и бездомные, но очень добрые и прикормленные самими строителями.
Строительная компания BI Group прокомментировала ситуацию, заявив, что жильцы вилл Aktau Riviera многократно жаловались на бродячих собак сотрудникам компании-застройщика BI Group. Ответственные службы не реагировали на запросы компании, поэтому сотрудники решили самостоятельно поймать и вывезти животных за город.