Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.51 KZT
  • €1 = 498.69 KZT
  • 1 RUB = 6.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:40

Просмотров: 437

Могли бы пристроить и стерилизовать: в Казнете осудили позицию BIGroup в отношении бездомных собак в Актау

Общественник Олжас Жораев отметил, что строительная компания могла поступить прогрессивно и сохранить репутацию, пристроив часть животных, а остальных стерилизовав. Он считает, что можно было провести разъяснительную работу среди рабочих и даже принять более системные меры: выделить небольшой благотворительный фонд из бюджета компании или из личных средств хозяев на создание собственного приюта, передаёт медиа-портал Сaravan.kz.

Кадр видеоролика
Общественник Олжас Жораев на странице Facebook раскритиковал действия BIGroup в истории с бездомными собаками, передаёт медиа-портал Сaravan.kz.

- В ответ на возникший резонанс BI, позиционирующая себя современной и инновационной, оперативно отреагировала. Во-первых, компания поступила «современно», по-казахстански - сразу же объявила увольнение охраннику, который в данном случае был прав и юридически, и морально. Во-вторых, BI начала искать оправдания поступку своих рабочих и накопала жалобы жителей жилого комплекса на безобидных животных. В-третьих, компания нашла «инновационное» решение в устранении проблемы - вывезла собак за город и оставила их там погибать, - пишет общественный деятель.

Жораев пишет, что компания могла поступить прогрессивно и сохранить репутацию, пристроив часть животных, а остальных стерилизовав. Он считает, что можно было провести разъяснительную работу среди рабочих и даже принять более системные меры: выделить небольшой благотворительный фонд из бюджета компании или из личных средств хозяев на создание собственного приюта.

- Коль скоро животные оказались на территории объектов BI, компания должна нести за них правовую и моральную ответственность, - уверен Жораев.

Издание отмечает, что в Актау это далеко не первый вопиющий случай на тему жестокого обращения с животными. Шокировавшая казахстанцев история с живодёром, который прыгнул на голову котёнку, тоже произошла в Актау, как и случай с тюленем, которого закидывали камнями.

Ранее сообщалось, что житель Актау Виталий Монапов рассказал, что он, работая охранником на строительной площадке компании BI Group, стал свидетелем издевательств над собаками на территории строящихся объектов. Животных ловили, пытались связать, чтобы затем выкинуть на свалку.

Мужчина отметил, что собаки хоть и бездомные, но очень добрые и прикормленные самими строителями.

Строительная компания BI Group прокомментировала ситуацию, заявив, что жильцы вилл Aktau Riviera многократно жаловались на бродячих собак сотрудникам компании-застройщика BI Group. Ответственные службы не реагировали на запросы компании, поэтому сотрудники решили самостоятельно поймать и вывезти животных за город.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dikaj (Посетители) Сегодня, 23:26
Это как??? … прикормили приручили а потом просто связали и бросили умирать на свалке ??? Таких тварей даже животными не назовешь , аборигены- нелюди !!! Минталитет и культура совсем на нуле у нынешнего поколения , страшно смотреть во что мы превращаемся
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика