Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась

- Сколько можно ждать, прошло уже больше полугода. Как можно говорить о больших проблемах города, когда не может разрешиться банальная ситуация, - говорят жители дома №7.

По словам жителей 11 микрорайона, на территории бывшей букмекерской конторы у дома №7 по-прежнему творится беспорядок. Мусор там так и продолжает скапливаться.В городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства жителям ответили, что собственник данного здания неизвестен. В городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства направлено письмо с просьбой выяснить личность владельца данного объекта.Напомним, жалобу в акимат первый раз жители дома №7 адресовали в начале лета прошлого года.Вопрос не решался, и спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведения.С приходом нового года проблема так по-прежнему и не решена