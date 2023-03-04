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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 454

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась

В акимате ответили на обращение жителей по поводу творящегося беспорядка у их дома.

Фото автора
По словам жителей 11 микрорайона, на территории бывшей букмекерской конторы у дома №7 по-прежнему творится беспорядок. Мусор там так и продолжает скапливаться.

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась


В городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства жителям ответили, что собственник данного здания неизвестен. В городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства направлено письмо с просьбой выяснить личность владельца данного объекта.

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась


- Сколько можно ждать, прошло уже больше полугода. Как можно говорить о больших проблемах города, когда не может разрешиться банальная ситуация, - говорят жители дома №7.


Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась


Напомним, жалобу в акимат первый раз жители дома №7 адресовали в начале лета прошлого года.

Вопрос не решался, и спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведения.

С приходом нового года проблема так по-прежнему и не решена.

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась

Проблема с мусором в центре Актау до сих пор не решилась



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