В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
Уже больше полугода, по словам жителей дома №7 в 11 микрорайоне, мусор продолжает скапливаться на территории бывшей букмекерской конторы.
Прошлым летом, как говорят жители, это здание было выставлено на аукцион с начальной стоимостью 68 041 140 тенге.
Состоялись тopги, где определился победитель, пpeдлoжив в два раза больше заявленной цены, а именно 112 883 595 тенге. Новый владелец, к сожалению, не указан.
Кто приобрел данное здание, в акимате пока не ответили.
Чиновники сообщили, что данный объект является проблемным. Специалисты отдела предпринимательства не смогли попасть внутрь, потому что двери оказались закрыты. Теперь этим вопросом будет заниматься отдел архитектуры.
Жителей попросили же обратиться с заявлением на сайт «E-otinish.kz».
Данную рекомендацию корреспондент Lada.kz передал жителем, которые, в свою очередь, отправили жалобу на портал.
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.
Требования чиновников так и не выполнили.
Позже владелец кафе сослался на ребрендинг.
- Мусора прибавилось и он колом стоит от мороза, - говорят жители дома №7.
Прошлым летом, как говорят жители, это здание было выставлено на аукцион с начальной стоимостью 68 041 140 тенге.
Так выглядело заведение внутри при оценке имущества
Состоялись тopги, где определился победитель, пpeдлoжив в два раза больше заявленной цены, а именно 112 883 595 тенге. Новый владелец, к сожалению, не указан.
Кто приобрел данное здание, в акимате пока не ответили.
Чиновники сообщили, что данный объект является проблемным. Специалисты отдела предпринимательства не смогли попасть внутрь, потому что двери оказались закрыты. Теперь этим вопросом будет заниматься отдел архитектуры.
Жителей попросили же обратиться с заявлением на сайт «E-otinish.kz».
Данную рекомендацию корреспондент Lada.kz передал жителем, которые, в свою очередь, отправили жалобу на портал.
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.
Требования чиновников так и не выполнили.
Позже владелец кафе сослался на ребрендинг.