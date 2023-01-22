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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 1897

В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау

С приходом нового года проблема жителей 11 микрорайона по-прежнему не решена.

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
Уже больше полугода, по словам жителей дома №7 в 11 микрорайоне, мусор продолжает скапливаться на территории бывшей букмекерской конторы.

В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау


- Мусора прибавилось и он колом стоит от мороза, - говорят жители дома №7.


В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау

В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау


Прошлым летом, как говорят жители, это здание было выставлено на аукцион с начальной стоимостью 68 041 140 тенге.

В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау

Так выглядело заведение внутри при оценке имущества


Состоялись тopги, где определился победитель, пpeдлoжив в два раза больше заявленной цены, а именно 112 883 595 тенге. Новый владелец, к сожалению, не указан.

В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау


Кто приобрел данное здание, в акимате пока не ответили.

Чиновники сообщили, что данный объект является проблемным. Специалисты отдела предпринимательства не смогли попасть внутрь, потому что двери оказались закрыты. Теперь этим вопросом будет заниматься отдел архитектуры.

Жителей попросили же обратиться с заявлением на сайт «E-otinish.kz».

В мусорной западне: чиновники не могут навести порядок в центре Актау


Данную рекомендацию корреспондент Lada.kz передал жителем, которые, в свою очередь, отправили жалобу на портал.

Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.

Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.

Требования чиновников так и не выполнили.

Позже владелец кафе сослался на ребрендинг.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 бобер (Посетители) Сегодня, 11:49
А при чем здесь 11 микрорайон? Наши люди гадят всегда и повсеместно. Дворники убирать не успевают. Дочь эмира из ОАЭ написала книгу. Там она приводит слова отца. Дословно не помню, но смысл следующий: если мой народ не хочет жить цивилизованно, я его заставлю. Поинтересуйтесь размерами штрафов в Эмиратах или Гонконге. Все это в свободном доступе. К сожалению по другому не получится. Что весь город захаркан я вообще молчу, только под ноги и смотришь.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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