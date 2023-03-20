Предварительные итоги выборов в депутаты Мангистауского областного маслихата

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В Мангистауской областной избирательной комиссии сообщили предварительные итоги выборов депутатов Мангистауского областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам. Голоса распределились следующим образом:
Избирательный округ №1
Абулханов Джамаледин Куаталиевич - 1640 (одна тысяча шестьсот сорок)
Ворожейкин Сергей Юрьевич - 6441 (шесть тысяч четыреста сорок один)
Джанабергенов Ердос Усенович - 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять)
Кондыбаев Берекет Бердибекулы - 1640 (одна тысяча шестьсот сорок)
Сержан Кенжебек Сержанұлы - 4032 (четыре тысячи тридцать два)
Тыныспаева Назгуль Алибековна - 1247 (одна тысяча двести сорок семь)
Против всех - 239 (двести тридцать девять)
Избирательный округ №2
Бисенов Бекнур Амантаевич - 9129 (девять тысяч сто двадцать девять)
Есіркеп Нұрлан Жұмашұлы - 1706 (одна тысяча семьсот шесть)
Құдайбергенұлы Ербөлек - 1187 (одна тысяча сто восемьдесят семь)
Найзабеков Арыстанбек Молдамуратович - 1419 (одна тысяча четыреста девятнадцать)
Против всех - 205 (двести пять)
Избирательный округ №3
Бекжанов Серикжан Амирханович - 2804 (две тысячи восемьсот четыре)
Дүйсембай Бақтияр Аманқұлұлы - 1823 (одна тысяча восемьсот двадцать три)
Есбосын Берекет Асханұлы - 1184 (одна тысяча сто восемьдесят четыре)
Ешманов Кийкбай Жакыпулы - 5716 (пять тысяч семьсот шестнадцать)
Против всех - 308 (триста восемь)
Избирательный округ №4
Айдарханов Рустемабад Тергеуович - 3247 (три тысячи двести сорок семь)
Ізтұрғанова Жайна Аманжанқызы - 2783 (две тысячи семьсот восемьдесят три)
Рзаханов Максат Кикбаевич - 4431 (четыре тысячи четыреста тридцать один)
Тургинов Данияр Жарасулы - 2143 (две тысячи сто сорок три)
Усипбаев Дайрабай Мамашевич - 3151 (три тысячи сто пятьдесят один)
Против всех - 240 (двести сорок)
Избирательный округ №5
Матаев Жанбырбай Жанибекович - 11 096 (одиннадцать тысяч девяносто шесть)
Садибакасов Бекет Ходжимуратович - 1 165 (одна тысяча сто шестьдесят пять)
Фазылбек Абылай Фазылбекұлы - 1 387 (одна тысяча триста восемьдесят семь)
Против всех - 222 (двести двадцать два)
Избирательный округ №6
Елтизаров Канат Тезекбаевич - 2225 (две тысячи двести двадцать пять)
Нугаева Зина Орысбаевна - 2216 (две тысячи двести шестнадцать)
Рзаханов Есенгельды Бактыбаевич - 1102 (одна тысяча сто два)
Против всех - 2048 (две тысячи сорок восемь)
Избирательный округ №7
Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич - 1868 (одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь)
Дарменов Жанбирбай Тажигулович - 1399 (одна тысяча триста девяносто девять)
Ергалиев Айтбай Бакитбаевич - 500 ( пятьсот)
Мирзатаева Еркин Сергеевна - 442 (четыреста сорок два)
Сарыева Гульжан Аманбековна - 387 (триста восемьдесят семь)
Танаева Саним Жаниевна - 1280 (одна тысяча двести восемьдесят)
Против всех - 1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать)
Избирательный округ №8
Акджигитов Шарип Джалгаспаевич - 1449 (одна тысяча четыреста сорок девять)
Алланазаров Нурымбет Мухтапбергенович - 948 (девятьсот сорок восемь)
Бердібайұлы Бауыржан - 1036 (одна тысяча тридцать шесть)
Суйрханов Ахмет Чабикович - 681 (шестьсот восемьдесят один)
Унайбаев Максат Джанабаевич - 1110 (одна тысяча сто десять)
Против всех - 1337 (одна тысяча триста тридцать семь)
Избирательный округ №9
Берназар Серік Амангелдіұлы - 1986 (одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть)
Жунелбаев Асет Танатарович - 808 (восемьсот восемь)
Калданов Агамберды Дауыстыевич - 4452 (четыре тысячи четыреста пятьдесят два)
Сембигалиев Айбек Рахимбаевич - 5356 (пять тысяч триста пятьдесят шесть)
Против всех - 16 (шестнадцать)
Избирательный округ №10
Аманқосов Нұрдаулет Көмекбайұлы - 3072 (три тысячи семьдесят два)
Жубанов Сагатбек Орынгалиевич - 6812 (шесть тысяч восемьсот двенадцать)
Кожбанов Мустафа Сисенбекович - 1541 (одна тысяча пятьсот сорок один)
Против всех - 19 (девятнадцать)
Избирательный округ №11
Озгамбаев Куанышбай Омирзакович - 6384 (шесть тысяч триста восемьдесять четыре)
Оңалов Нұрасыл Өмірханұлы - 842 (восемьсот сорок два)
Оразбекұлы Әлібек - 1476 (одна тысяча четыреста семьдесят шесть)
Утешев Жасулан Жалгасович - 2974 (две тысячи девятьсот семьдесят четыре)
Против всех - 514 (пятьсот четырнадцать)
Избирательный округ №12
Акжанов Айдос Амангелдиевич - 1315 (одна тысяча триста пятнадцать)
Ещанов Ерболат Мырзагелдіұлы - 1245 (одна тысяча двести сорок пять)
Кожамбетов Нуркен Темиржанович - 964 (девятьсот шестьдесят четыре)
Мырзаянұлы Өміржан - 702 (семьсот два)
Торекенов Бердимурат Билимович - 2101 (две тысячи сто один)
Против всех - 1597 (одна тысяча пятьсот девяносто семь)
Избирательный округ №13
Дюсалиев Болат Аманжолович - 2723 (две тысячи семьсот двадцать три)
Ниязов Кайрат Аманкосович - 1420 (одна тысяча четыреста двадцать)
Таласов Кайырхан Мамаевич - 1095 (одна тысяча девяносто пять)
Тұрар Рахмет Тұрарұлы - 1713 (одна тысяча семьсот тринадцать)
Против всех - 632 (шестьсот тридцать два)
Избирательный округ №14
Алипов Амиржан Байдуллаевич - 2 971 (две тысячи девятьсот семьдесят один)
Буркитбаев Архимед Максатович - 6 792 (шесть тысяч семьсот девяносто два)
Өтелген Ғабит Өтелгенұлы - 3 560 (три тысячи пятьсот шестьдесят)
Против всех - 902 (девятьсот два)
Избирательный округ №15
Битан Сәдуақас Дүзелбайұлы - 8668 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь)
Сагындыков Наурызбек Октябревич - 3204 (три тысячи двести четыре)
Тулеубаев Бакыт Курбанбаевич - 4434 (четыре тысячи четыреста тридцать четыре)
Против всех - 461 (четыреста шестьдесят один)
Избирательный округ №16
Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич - 9791 (девять тысяч семьсот девяносто один)
Болеева Айгуль - 658 (шестьсот пятьдесят восемь)
Минбаева Маржан Мадияровна - 1314 (одна тысяча триста четырнадцать)
Против всех - 157 (сто пятьдесят семь)
От каких партий выдвигались кандидаты и кем они являются, можно посмотреть здесь.
Напомним, в Мангистауский областной маслихат всего распределяется 32 мандата, из них 16 будут отданы депутатам по партийным спискам, остальные 16 займут кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам.
По данным областной избирательной комиссии, в Мангистау зарегистрировано 418 002 избирателя.
Едил Жанбыршин лидирует по голосам согласно предварительным итогам выборов в Мажилис. Он кандидат от партии Amanat из Мангистау.
Избирательный округ №1
Абулханов Джамаледин Куаталиевич - 1640 (одна тысяча шестьсот сорок)
Ворожейкин Сергей Юрьевич - 6441 (шесть тысяч четыреста сорок один)
Джанабергенов Ердос Усенович - 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять)
Кондыбаев Берекет Бердибекулы - 1640 (одна тысяча шестьсот сорок)
Сержан Кенжебек Сержанұлы - 4032 (четыре тысячи тридцать два)
Тыныспаева Назгуль Алибековна - 1247 (одна тысяча двести сорок семь)
Против всех - 239 (двести тридцать девять)
Избирательный округ №2
Бисенов Бекнур Амантаевич - 9129 (девять тысяч сто двадцать девять)
Есіркеп Нұрлан Жұмашұлы - 1706 (одна тысяча семьсот шесть)
Құдайбергенұлы Ербөлек - 1187 (одна тысяча сто восемьдесят семь)
Найзабеков Арыстанбек Молдамуратович - 1419 (одна тысяча четыреста девятнадцать)
Против всех - 205 (двести пять)
Избирательный округ №3
Бекжанов Серикжан Амирханович - 2804 (две тысячи восемьсот четыре)
Дүйсембай Бақтияр Аманқұлұлы - 1823 (одна тысяча восемьсот двадцать три)
Есбосын Берекет Асханұлы - 1184 (одна тысяча сто восемьдесят четыре)
Ешманов Кийкбай Жакыпулы - 5716 (пять тысяч семьсот шестнадцать)
Против всех - 308 (триста восемь)
Избирательный округ №4
Айдарханов Рустемабад Тергеуович - 3247 (три тысячи двести сорок семь)
Ізтұрғанова Жайна Аманжанқызы - 2783 (две тысячи семьсот восемьдесят три)
Рзаханов Максат Кикбаевич - 4431 (четыре тысячи четыреста тридцать один)
Тургинов Данияр Жарасулы - 2143 (две тысячи сто сорок три)
Усипбаев Дайрабай Мамашевич - 3151 (три тысячи сто пятьдесят один)
Против всех - 240 (двести сорок)
Избирательный округ №5
Матаев Жанбырбай Жанибекович - 11 096 (одиннадцать тысяч девяносто шесть)
Садибакасов Бекет Ходжимуратович - 1 165 (одна тысяча сто шестьдесят пять)
Фазылбек Абылай Фазылбекұлы - 1 387 (одна тысяча триста восемьдесят семь)
Против всех - 222 (двести двадцать два)
Избирательный округ №6
Елтизаров Канат Тезекбаевич - 2225 (две тысячи двести двадцать пять)
Нугаева Зина Орысбаевна - 2216 (две тысячи двести шестнадцать)
Рзаханов Есенгельды Бактыбаевич - 1102 (одна тысяча сто два)
Против всех - 2048 (две тысячи сорок восемь)
Избирательный округ №7
Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич - 1868 (одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь)
Дарменов Жанбирбай Тажигулович - 1399 (одна тысяча триста девяносто девять)
Ергалиев Айтбай Бакитбаевич - 500 ( пятьсот)
Мирзатаева Еркин Сергеевна - 442 (четыреста сорок два)
Сарыева Гульжан Аманбековна - 387 (триста восемьдесят семь)
Танаева Саним Жаниевна - 1280 (одна тысяча двести восемьдесят)
Против всех - 1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать)
Избирательный округ №8
Акджигитов Шарип Джалгаспаевич - 1449 (одна тысяча четыреста сорок девять)
Алланазаров Нурымбет Мухтапбергенович - 948 (девятьсот сорок восемь)
Бердібайұлы Бауыржан - 1036 (одна тысяча тридцать шесть)
Суйрханов Ахмет Чабикович - 681 (шестьсот восемьдесят один)
Унайбаев Максат Джанабаевич - 1110 (одна тысяча сто десять)
Против всех - 1337 (одна тысяча триста тридцать семь)
Избирательный округ №9
Берназар Серік Амангелдіұлы - 1986 (одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть)
Жунелбаев Асет Танатарович - 808 (восемьсот восемь)
Калданов Агамберды Дауыстыевич - 4452 (четыре тысячи четыреста пятьдесят два)
Сембигалиев Айбек Рахимбаевич - 5356 (пять тысяч триста пятьдесят шесть)
Против всех - 16 (шестнадцать)
Избирательный округ №10
Аманқосов Нұрдаулет Көмекбайұлы - 3072 (три тысячи семьдесят два)
Жубанов Сагатбек Орынгалиевич - 6812 (шесть тысяч восемьсот двенадцать)
Кожбанов Мустафа Сисенбекович - 1541 (одна тысяча пятьсот сорок один)
Против всех - 19 (девятнадцать)
Избирательный округ №11
Озгамбаев Куанышбай Омирзакович - 6384 (шесть тысяч триста восемьдесять четыре)
Оңалов Нұрасыл Өмірханұлы - 842 (восемьсот сорок два)
Оразбекұлы Әлібек - 1476 (одна тысяча четыреста семьдесят шесть)
Утешев Жасулан Жалгасович - 2974 (две тысячи девятьсот семьдесят четыре)
Против всех - 514 (пятьсот четырнадцать)
Избирательный округ №12
Акжанов Айдос Амангелдиевич - 1315 (одна тысяча триста пятнадцать)
Ещанов Ерболат Мырзагелдіұлы - 1245 (одна тысяча двести сорок пять)
Кожамбетов Нуркен Темиржанович - 964 (девятьсот шестьдесят четыре)
Мырзаянұлы Өміржан - 702 (семьсот два)
Торекенов Бердимурат Билимович - 2101 (две тысячи сто один)
Против всех - 1597 (одна тысяча пятьсот девяносто семь)
Избирательный округ №13
Дюсалиев Болат Аманжолович - 2723 (две тысячи семьсот двадцать три)
Ниязов Кайрат Аманкосович - 1420 (одна тысяча четыреста двадцать)
Таласов Кайырхан Мамаевич - 1095 (одна тысяча девяносто пять)
Тұрар Рахмет Тұрарұлы - 1713 (одна тысяча семьсот тринадцать)
Против всех - 632 (шестьсот тридцать два)
Избирательный округ №14
Алипов Амиржан Байдуллаевич - 2 971 (две тысячи девятьсот семьдесят один)
Буркитбаев Архимед Максатович - 6 792 (шесть тысяч семьсот девяносто два)
Өтелген Ғабит Өтелгенұлы - 3 560 (три тысячи пятьсот шестьдесят)
Против всех - 902 (девятьсот два)
Избирательный округ №15
Битан Сәдуақас Дүзелбайұлы - 8668 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь)
Сагындыков Наурызбек Октябревич - 3204 (три тысячи двести четыре)
Тулеубаев Бакыт Курбанбаевич - 4434 (четыре тысячи четыреста тридцать четыре)
Против всех - 461 (четыреста шестьдесят один)
Избирательный округ №16
Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич - 9791 (девять тысяч семьсот девяносто один)
Болеева Айгуль - 658 (шестьсот пятьдесят восемь)
Минбаева Маржан Мадияровна - 1314 (одна тысяча триста четырнадцать)
Против всех - 157 (сто пятьдесят семь)
От каких партий выдвигались кандидаты и кем они являются, можно посмотреть здесь.
Напомним, в Мангистауский областной маслихат всего распределяется 32 мандата, из них 16 будут отданы депутатам по партийным спискам, остальные 16 займут кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам.
По данным областной избирательной комиссии, в Мангистау зарегистрировано 418 002 избирателя.
Едил Жанбыршин лидирует по голосам согласно предварительным итогам выборов в Мажилис. Он кандидат от партии Amanat из Мангистау.
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