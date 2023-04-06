Городской акимат: В Актау сезон полива начнётся в конце апреля

Фото из архива Lada.kz
Заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в этом году будет ТОО «Green City Aktau». Руководитель этой компании - Айбек Ерболеков. В прошлом году он занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, начало работ по поливу запланированы на конец апреля.
В этом году на работы по озеленению ТОО «Green City Aktau» предусмотрена сумма в размере 1 миллиарда 138 миллионов тенге.
- В городе начаты работы по поливу зелёных насаждений по периметру микрорайонов. Кроме того, составлен график полива внутримикрорайонных зелёных насаждений, данные работы запланировано начать в конце апреля. Для полива имеются 31 единица наёмного автотранспорта (водовозок) и 10 единиц необходимого оборудования в виде грузопассажирской техники, - сообщили в ведомстве.
Также для организации полива зелёных насаждений в микрорайоне ведутся переговоры с объединениями собственников имущества и учреждениями по обслуживанию жилых домов, заключены договоры с 34 обслуживающими организациями - КСК, ОСИ.
Уже несколько лет вопрос озеленения Актау - один из самых проблемных. В прошлом году на озеленение Актау выделяли 748 млн тенге. Однако качественного полива и ухода за флорой не наблюдалось.
О том, когда в Актау решится проблема с озеленением, почему власти города уверены, что компания «Green City Aktau» справится с поливом, редакция Lada.kz интересовалась у Нурдаулета Килыбай, когда он занимал должность акима Актау. Подробнее читайте здесь.
Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, начало работ по поливу запланированы на конец апреля.
В этом году на работы по озеленению ТОО «Green City Aktau» предусмотрена сумма в размере 1 миллиарда 138 миллионов тенге.
- В городе начаты работы по поливу зелёных насаждений по периметру микрорайонов. Кроме того, составлен график полива внутримикрорайонных зелёных насаждений, данные работы запланировано начать в конце апреля. Для полива имеются 31 единица наёмного автотранспорта (водовозок) и 10 единиц необходимого оборудования в виде грузопассажирской техники, - сообщили в ведомстве.
Также для организации полива зелёных насаждений в микрорайоне ведутся переговоры с объединениями собственников имущества и учреждениями по обслуживанию жилых домов, заключены договоры с 34 обслуживающими организациями - КСК, ОСИ.
Уже несколько лет вопрос озеленения Актау - один из самых проблемных. В прошлом году на озеленение Актау выделяли 748 млн тенге. Однако качественного полива и ухода за флорой не наблюдалось.
О том, когда в Актау решится проблема с озеленением, почему власти города уверены, что компания «Green City Aktau» справится с поливом, редакция Lada.kz интересовалась у Нурдаулета Килыбай, когда он занимал должность акима Актау. Подробнее читайте здесь.