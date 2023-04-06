Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.31 KZT
  • €1 = 487.84 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 520

Городской акимат: В Актау сезон полива начнётся в конце апреля

Из-за тёплой погоды сезон полива в Актау начнётся в конце апреля. Работами по озеленению займётся ТОО «Green City Aktau», с которым местные власти подписали договор сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото из архива Lada.kz
Заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в этом году будет ТОО «Green City Aktau». Руководитель этой компании - Айбек Ерболеков. В прошлом году он занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, начало работ по поливу запланированы на конец апреля.

В этом году на работы по озеленению ТОО «Green City Aktau» предусмотрена сумма в размере 1 миллиарда 138 миллионов тенге.

- В городе начаты работы по поливу зелёных насаждений по периметру микрорайонов. Кроме того, составлен график полива внутримикрорайонных зелёных насаждений, данные работы запланировано начать в конце апреля. Для полива имеются 31 единица наёмного автотранспорта (водовозок) и 10 единиц необходимого оборудования в виде грузопассажирской техники, - сообщили в ведомстве.

Также для организации полива зелёных насаждений в микрорайоне ведутся переговоры с объединениями собственников имущества и учреждениями по обслуживанию жилых домов, заключены договоры с 34 обслуживающими организациями - КСК, ОСИ.

Уже несколько лет вопрос озеленения Актау - один из самых проблемных. В прошлом году на озеленение Актау выделяли 748 млн тенге. Однако качественного полива и ухода за флорой не наблюдалось.

О том, когда в Актау решится проблема с озеленением, почему власти города уверены, что компания «Green City Aktau» справится с поливом, редакция Lada.kz интересовалась у Нурдаулета Килыбай, когда он занимал должность акима Актау. Подробнее читайте здесь.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:55
Короче «Show Must Go On» burumburum
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЛШП (Посетители) Сегодня, 18:20
Проблема состояния озеленения вАктау освещается и в городских СМИ, и на
сайте Green City Aktau в Telegram. Затраты выросли на миллиарды, а где положительный результат, кроме спила усохших деревьев, работ по спасению зеленого фонда?

...редакция Lada.kz интересовалась у Нурдаулета Килыбай, когда он занимал должность акима Актау. Подробнее читайте здесь"
Кто и за что только не критиковал результаты деятельности экс-акима, однако и к озеленению руки успел приложить!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:51
Ну да ладно, акимат выбрал "Green", взял ""Green" и все решили что "Green" с ним, пусть дальше работают,


не соглашусь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • strana.kz
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:39
Несмотря на критику граждан, ТОО «Green City Aktau» остается непотопляемым, для одних потому что любят "зелень", а для других потому что видать деятельность такая что не тонет, каждый по своему смотрит на это ТОО.
Ну да ладно, акимат выбрал "Green", взял ""Green" и все решили что "Green" с ним, пусть дальше работают, пусть не вопрос, но пожалуйста, уважаемый акимат обеспечьте контроль и чтобы сотрудники этого ТОО работали в фирменной спецовке, чтоб хотя бы понимать кто что и как делает, поливает, режет, пилит, чтоб каждый гражданин увидел что если вопреки указанию акима это не "научные специалисты" уполномоченного ТОО, мог это легко определить и при необходимости вызвать полицию в случае когда самовольно уничтожаются растения или им наносится ущерб. Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • strana.kz
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:18
Очередной распил и цирк в этом году начнется раньше.... будет весело

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика