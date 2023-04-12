«Все было в соответствии с законодательством»: Спикер Мажилиса высказался о ситуации с нефтяниками Жанаозена

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов считает, что нефтяникам из Жанаозена дали все разъяснения, а вышли к ним те, «кто должен был выйти». При этом он не исключает факта, что к людям вышли поздно, передает Vlast.kz.
- Я думаю, соответствующие разъяснения со стороны госорганов были даны. Кто должен был выйти, они вышли, и были даны (разъяснения – прим.Авт). А всеми теми вопросами, в том числе и мы, занимались, - заявил Кошанов журналистам в кулуарах мажилиса.
При этом, отвечая на вопрос, не считает ли он, что представители министерства энергетики и «КазМунайГаза» вышли к людям поздно, и нужно было разговаривать с людьми в тот же вечер, когда они приехали, спикер мажилиса ответил: «Возможно».
Кроме того, его спросили о том, что во время предвыборной агитации партия Amanat наверняка была в Жанаозене, проводила встречи с населением, но «воспользовалась людьми, когда было нужно», ради голосов.
- Это ваше ощущение. Все было в соответствии с законодательством, люди приехали, с ними работали соответствующие службы, соответствующие представители квазигосударственных органов. Здесь же конфликт между работодателем и квазигосударственным органом, который проводил тендер. Это же чисто хозяйственный спор, - резюмировал Кошанов, подчеркнув, что ответил на все вопросы.
Депутат Мажилиса Азат Перуашев в кулуарах также высказался о забастовке нефтяников в Астане. По его словам, чтобы решить риски безработицы, нужно заключать долгосрочные контракты между нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями, сообщает Zakon.kz.
Азат Перуашев назвал эту проблему системной. Она, по его словам, заключается в несправедливости и в непрозрачности отношений между сервисными компаниями и недропользователями.
- Мы видим, что когда работников предлагают трудоустроить в другие места, они говорят об отсутствии социального пакета, стабильной заработной платы, отпуска и так далее. Поэтому они хотят устроиться только в казахстанскую компанию, - пояснил он.
По его словам, рабочие не уверены, что у них завтра будет работа.
- Дело в том, что у нас эти тендеры, которые заканчиваются и начинаются каждый год – это возможность вымогать взятки, манипулировать. Такие контракты должны быть долгосрочными. Минимум, на пять лет, – резюмировал Азат Перуашев.
Напомним, протестовавшие почти сутки в Астане у здания министерства энергетики уволенные рабочие нефтесервисной компании из Жанаозена были задержаны накануне вечером. К тому моменту у министерства находились как минимум 150 человек.
После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.
Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.
Утром 12 апреля в АО НК «КазМунайГаз» сообщили, что задержанные в Астане нефтяники уже отправлены поездом в Жанаозен.
- Я думаю, соответствующие разъяснения со стороны госорганов были даны. Кто должен был выйти, они вышли, и были даны (разъяснения – прим.Авт). А всеми теми вопросами, в том числе и мы, занимались, - заявил Кошанов журналистам в кулуарах мажилиса.
При этом, отвечая на вопрос, не считает ли он, что представители министерства энергетики и «КазМунайГаза» вышли к людям поздно, и нужно было разговаривать с людьми в тот же вечер, когда они приехали, спикер мажилиса ответил: «Возможно».
Кроме того, его спросили о том, что во время предвыборной агитации партия Amanat наверняка была в Жанаозене, проводила встречи с населением, но «воспользовалась людьми, когда было нужно», ради голосов.
- Это ваше ощущение. Все было в соответствии с законодательством, люди приехали, с ними работали соответствующие службы, соответствующие представители квазигосударственных органов. Здесь же конфликт между работодателем и квазигосударственным органом, который проводил тендер. Это же чисто хозяйственный спор, - резюмировал Кошанов, подчеркнув, что ответил на все вопросы.
Депутат Мажилиса Азат Перуашев в кулуарах также высказался о забастовке нефтяников в Астане. По его словам, чтобы решить риски безработицы, нужно заключать долгосрочные контракты между нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями, сообщает Zakon.kz.
Азат Перуашев назвал эту проблему системной. Она, по его словам, заключается в несправедливости и в непрозрачности отношений между сервисными компаниями и недропользователями.
- Мы видим, что когда работников предлагают трудоустроить в другие места, они говорят об отсутствии социального пакета, стабильной заработной платы, отпуска и так далее. Поэтому они хотят устроиться только в казахстанскую компанию, - пояснил он.
По его словам, рабочие не уверены, что у них завтра будет работа.
- Дело в том, что у нас эти тендеры, которые заканчиваются и начинаются каждый год – это возможность вымогать взятки, манипулировать. Такие контракты должны быть долгосрочными. Минимум, на пять лет, – резюмировал Азат Перуашев.
Напомним, протестовавшие почти сутки в Астане у здания министерства энергетики уволенные рабочие нефтесервисной компании из Жанаозена были задержаны накануне вечером. К тому моменту у министерства находились как минимум 150 человек.
После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.
Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.
Утром 12 апреля в АО НК «КазМунайГаз» сообщили, что задержанные в Астане нефтяники уже отправлены поездом в Жанаозен.
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