Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Апреля
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.68 KZT
  • €1 = 501.34 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 247

На заметку жителям Мангистау: в ЦОНе сократился график недоступности госуслуг с недвижимостью

​Госкорпорация «Правительство для граждан» продумала новое техническое решение по переходу на систему Единого государственного кадастра недвижимости за максимально короткие сроки. Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая.

Фото из архива Lada.kz
Ранее сообщалось, что услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. Теперь даты изменились.

​- Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути, недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных «Регистр недвижимости» на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным, - отметил Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

​Напомним, что ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства. Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика