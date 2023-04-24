На заметку жителям Мангистау: в ЦОНе сократился график недоступности госуслуг с недвижимостью

Ранее сообщалось, что услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. Теперь даты изменились.



​- Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути, недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных «Регистр недвижимости» на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным, - отметил Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.



​Напомним, что ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства. Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.