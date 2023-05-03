Мангистау вновь оказался в лидерах по расселению кандасов

Фото из архива Lada.kz
По состоянию на 1 мая 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6 144 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тысяч этнических казахов.
Более половины кандасов (53,9 процента), прибывших в Казахстан с начала 2023 года являются выходцами из Узбекистана, 19,1 процента – из КНР, 12,1 процента – из России, 5,6 процента – из Туркменистана, 5,7 процента – из Монголии и 1 процент – из других стран.
Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (27,2 процента), Мангистауской (13,8 процента), Туркестанской (6,4 процента), и Жамбылской (5,1 процента) областях, а также в городах Астана (11 процентов), Алматы (8,8 процента) и Шымкент (7,1 процента).
По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8 процента, 22,9 процента человек моложе трудоспособного и 8,3 процента – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18 процентов имеют высшее образование, 38,6 процента среднее специальное образование, 37,4 процента общее среднее образование и 5,9 процента не имеют образования.
В августе прошлого года этнические казахи из Туркменистана рассказывали, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области. Кандасам угрожают депортацией, если они не переедут на север страны.
Ситуация с кандасами обострилась после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
- Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, – сказал Токаев на состоявшемся 14 июля заседании правительства.
После чего этнические казахи из Туркменистана стали сталкиваться с трудностями. Сначала сообщалось, что при пересечении границы им приходится пешком проходить нейтральную территорию - отрезок длиной в два километра в 40-градусную жару.
В конце июля в Сети появилось видео, на котором говорится, что несколько десятков этнических казахов собрались у консульства Казахстана в Туркменистане, чтобы получить разрешение на въезд в Мангистаускую область, однако им отказали.
Более половины кандасов (53,9 процента), прибывших в Казахстан с начала 2023 года являются выходцами из Узбекистана, 19,1 процента – из КНР, 12,1 процента – из России, 5,6 процента – из Туркменистана, 5,7 процента – из Монголии и 1 процент – из других стран.
Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (27,2 процента), Мангистауской (13,8 процента), Туркестанской (6,4 процента), и Жамбылской (5,1 процента) областях, а также в городах Астана (11 процентов), Алматы (8,8 процента) и Шымкент (7,1 процента).
По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8 процента, 22,9 процента человек моложе трудоспособного и 8,3 процента – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18 процентов имеют высшее образование, 38,6 процента среднее специальное образование, 37,4 процента общее среднее образование и 5,9 процента не имеют образования.
В августе прошлого года этнические казахи из Туркменистана рассказывали, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области. Кандасам угрожают депортацией, если они не переедут на север страны.
Ситуация с кандасами обострилась после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
- Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, – сказал Токаев на состоявшемся 14 июля заседании правительства.
После чего этнические казахи из Туркменистана стали сталкиваться с трудностями. Сначала сообщалось, что при пересечении границы им приходится пешком проходить нейтральную территорию - отрезок длиной в два километра в 40-градусную жару.
В конце июля в Сети появилось видео, на котором говорится, что несколько десятков этнических казахов собрались у консульства Казахстана в Туркменистане, чтобы получить разрешение на въезд в Мангистаускую область, однако им отказали.