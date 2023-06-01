Ждём! «Сергек» ещё не запустили в Актау

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Систему интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» в Актау ещё не запустили.
- Мы заранее известим население о предварительном запуске проекта «Сергек», - отметили в полиции региона.
Напомним, в январе этого года на дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».
Запустить «Сергек» в Актау планировали в июне 2023 года.
Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти вопросы читайте здесь.
В соцсети распространилась информация о том, что с 26 мая на дорогах Актау запущена система «Сергек» - интеллектуальная система видеоконтроля, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города. Полиция Мангистау опровергла эту информацию.
- Мы заранее известим население о предварительном запуске проекта «Сергек», - отметили в полиции региона.
Напомним, в январе этого года на дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».
Запустить «Сергек» в Актау планировали в июне 2023 года.
Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти вопросы читайте здесь.
В соцсети распространилась информация о том, что с 26 мая на дорогах Актау запущена система «Сергек» - интеллектуальная система видеоконтроля, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города. Полиция Мангистау опровергла эту информацию.
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