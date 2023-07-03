Жители нескольких микрорайонов Актау сообщают об отключении электроэнергии

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Жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие электроэнергии в квартирах.
Свои жалобы горожане отправляют Telegram-чат акима Мангистауской области.
О перебоях с электричеством сообщают также жители 11 микрорайона и сельчане, проживающие в пригороде - селе Кызылтобе.
Кроме того, некоторые абоненты интернет-провайдера Хcom заявили о проблемах с доступом к Сети.
ГКП «АУЭС» сообщили, что из-за повреждения высоковольтного кабеля между подстанциями ТП 15-11 и ТП 15-15 произошло отключение потребителей в 21:00. Авария была устранена в 22:20.
Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.
Позже в Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау, отметив что для потребителей Мангистау ограничений нет.
Свои жалобы горожане отправляют Telegram-чат акима Мангистауской области.
О перебоях с электричеством сообщают также жители 11 микрорайона и сельчане, проживающие в пригороде - селе Кызылтобе.
Кроме того, некоторые абоненты интернет-провайдера Хcom заявили о проблемах с доступом к Сети.
ГКП «АУЭС» сообщили, что из-за повреждения высоковольтного кабеля между подстанциями ТП 15-11 и ТП 15-15 произошло отключение потребителей в 21:00. Авария была устранена в 22:20.
Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.
Позже в Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау, отметив что для потребителей Мангистау ограничений нет.
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