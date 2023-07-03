Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.13 KZT
  • €1 = 487.97 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 22:28

Просмотров: 578

Жители нескольких микрорайонов Актау сообщают об отключении электроэнергии

Жители домов в 15, 17, 11 микрорайонах Актау, а также сельчане из Кызылтобе, сообщают о частичном отключении электроэнергии. Жалобы горожане оставляют в Telegram-чате акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие электроэнергии в квартирах.

Свои жалобы горожане отправляют Telegram-чат акима Мангистауской области.

О перебоях с электричеством сообщают также жители 11 микрорайона и сельчане, проживающие в пригороде - селе Кызылтобе.

Жители нескольких микрорайонов Актау сообщают об отключении электроэнергии

Жители нескольких микрорайонов Актау сообщают об отключении электроэнергии


Кроме того, некоторые абоненты интернет-провайдера Хcom заявили о проблемах с доступом к Сети.

ГКП «АУЭС» сообщили, что из-за повреждения высоковольтного кабеля между подстанциями ТП 15-11 и ТП 15-15 произошло отключение потребителей в 21:00. Авария была устранена в 22:20.

Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.

Позже в Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау, отметив что для потребителей Мангистау ограничений нет.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика