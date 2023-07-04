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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:51

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Премьер-министр о ЧП на МАЭК и АНПЗ: Никакого дефицита ГСМ не будет

Вопрос устранения последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей накануне в Актау и Атырау, рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Возможны дополнительные ограничения в работе электростанций Западной зоны, сообщил председатель правления АО KEGOK Каныш Молдабаев.

Фото с сайта primeminister.kz
С докладами о принятых мерах также выступили председатель правления компании KEGOC Каныш Молдабаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время энергоснабжение восстанавливается, на АНПЗ технологических нарушений не выявлено. Своевременно были приняты меры безопасной остановки завода. В настоящее время он восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия.

- Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем, - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что по поручению главы государства уже создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии. Ее работу возглавил Премьер-Министр.

- Виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, полностью обеспечить электроэнергией потребителей, - отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр поручил акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината, Минэнерго совместно с KEGOC - обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла, Минэнерго совместно с МВД и АЗРК - пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.

Возможны дополнительные ограничения в работе электростанций Западной зоны, сообщил председатель правления АО KEGOK Каныш Молдабаев, передает Sputnik.

- Сегодня в течение дня при росте электропотребления возможен ввод дополнительных ограничений. Это необходимо, чтобы не допустить перегруз транзита по линии Уральск - Атырау - Мангистау, - пояснил глава KEGOK на заседании правительства.

Необходимо выполнить проверку и настройку системных регуляторов электростанций Западной зоны для обеспечения стабильной работы электростанций региона при подобных ситуациях в сети, а также обеспечить надежную работу электростанций Западного региона, продолжил Молдабаев.

- Для повышения надежности электроснабжения Западной энергетической зоны компания KEGOC завершает строительство второго транзита в 220 киловольт протяженностью 770 км с расширением существующих подстанций на 220 киловольт, строительством одной распределительной подстанции в 220 киловольт, - добавил спикер.

По его мнению, в результате пропускная способность транзита увеличится на участке Уральск - Атырау со 100 до 200 мегаватт, на участке Атырау - Мангистау - с 50 до 200 мегаватт, в направлении Мангистау - Атырау - со 130 до 200 мегаватт.

Работы идут по графику, отметил Молдабаев. В завершение он сообщил, что на 9 часов утра по Атыраускому энергоузлу ограничений нет.

- По Мангистаускому энергоузлу на ограничениях остаются промышленные потребители в объеме 65 мегаватт. Эти ограничения связаны с дефицитом электроэнергии, так как на теплоэлектростанции МАЭК остается отключенным блок 1-й мощностью 140 мегаватт. Заявка - до пятницы до часу. И полная потеря генерации на ГТС Karabatan Utility Solutions мощностью 220 мегаватт вследствие включения санкционной блокировки на 40 часов. Заявка до 12.00 завтрашнего дня, - резюмировал Молдабаев.

Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.

Позже в Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау, отметив что для потребителей Мангистау ограничений нет.



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