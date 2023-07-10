Проносить свою еду в аквапарк запрещают в Актау

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Местный житель Игорь со своей семьей столкнулся с неприятной для него ситуацией. Перед тем, как отправиться на отдых в парк развлечений «Tetysblu», глава семейства решил связаться по номеру телефона, указанному на официальной странице в Instagram.
Он поинтересовался по поводу продуктов, которые можно брать с собой. Ему сообщили, что на одного человека разрешена бутилированная вода 0,5 литра и детское питание детям до 4-х лет. Касательно свободного проноса с собой еды с фискальным чеком в парке «Tetysblu» ответили отказом. Они заявили, что у них действуют правила парка, согласно которым проход на территорию со своей едой запрещен.
Корреспондент Lada.kz также обратился по официальному номеру, но там лишь в ответ выслали информацию по стоимости и графику работы парка. Дозвониться до них не удалось.
Напомним, в прошлом месяце местный житель вызвал полицейских из-за запрета приносить еду с собой в аквапарк «Tetysblu». Позже он узнал, что еду можно проносить с чеком.
Ранее редакция Lada.kz разбиралась вместе с юристами о законности запрета приносить с собой еду на частные пляжи и базы отдыха.
Ознакомиться со списком баз отдыха и пляжей можно здесь.
Он поинтересовался по поводу продуктов, которые можно брать с собой. Ему сообщили, что на одного человека разрешена бутилированная вода 0,5 литра и детское питание детям до 4-х лет. Касательно свободного проноса с собой еды с фискальным чеком в парке «Tetysblu» ответили отказом. Они заявили, что у них действуют правила парка, согласно которым проход на территорию со своей едой запрещен.
- Они уклонились от прямого вопроса, акцентировав внимание на запрещающей политике заведения. Получается, их правила выше закона РК? - возмутился Игорь.
Корреспондент Lada.kz также обратился по официальному номеру, но там лишь в ответ выслали информацию по стоимости и графику работы парка. Дозвониться до них не удалось.
Напомним, в прошлом месяце местный житель вызвал полицейских из-за запрета приносить еду с собой в аквапарк «Tetysblu». Позже он узнал, что еду можно проносить с чеком.
Ранее редакция Lada.kz разбиралась вместе с юристами о законности запрета приносить с собой еду на частные пляжи и базы отдыха.
Ознакомиться со списком баз отдыха и пляжей можно здесь.
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