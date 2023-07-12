«Сергек» на каждом столбе! Водители предлагают изменить скоростной режим на прибрежной дороге в Актау

фото автора
В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые рассказали о пробках, возникающих в вечернее время на дороге, которая ведет в сторону баз отдыха.
- Возвращался на выходных с базы отдыха, по дороге увидел четыре патрульные машины, камеры «Сергек» установлены на каждом столбе. Лично я не понимаю, почему нельзя установить на этой дороге временный дорожный знак, чтобы водители летом могли ездить со скоростью не 60 километров в час, а хотя бы 80. Путь до дома занял у меня больше часа. И если полиция считает, что таким образом бережет нас, то, к их сведению, «умные люди» пользуются приложениями, которые подсказывают о камерах. Так что на этой дороге ездят точно не 60, за исключением тех участков, где висят камеры, - рассказывает житель Актау Талгат.
По словам Суюна Курмантаева, заместителя начальника управления административной полиции Мангистауской области, водители могут ехать по прибрежной дороге в районе баз отдыха Актау со скоростью не более 60 километров в час. Связано это с тем, что эта дорога относится территориально к городу.
- В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Правила запрещают превышать максимальную скорость, определенную в установленном порядке. Во избежание совершения дорожно-транспортных происшествий мы убедительно просим жителей и гостей города не нарушать правила дорожного движения, - прокомментировал Суюн Курмантаев.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, при нарушении скорости движения на дорогах предусматриваются штрафы:
- если скорость превышена на 10-20 км/час, водитель облагается штрафом 5 МРП (17 250 тенге);
- превышение на 20-40 км - 10 МРП (34 500 тенге);
- за превышение скорости на 40 км/час и более - 20 МРП (69 000 тенге);
- после повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания - 30 МРП (103 500 тенге).
Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.
Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
- Возвращался на выходных с базы отдыха, по дороге увидел четыре патрульные машины, камеры «Сергек» установлены на каждом столбе. Лично я не понимаю, почему нельзя установить на этой дороге временный дорожный знак, чтобы водители летом могли ездить со скоростью не 60 километров в час, а хотя бы 80. Путь до дома занял у меня больше часа. И если полиция считает, что таким образом бережет нас, то, к их сведению, «умные люди» пользуются приложениями, которые подсказывают о камерах. Так что на этой дороге ездят точно не 60, за исключением тех участков, где висят камеры, - рассказывает житель Актау Талгат.
По словам Суюна Курмантаева, заместителя начальника управления административной полиции Мангистауской области, водители могут ехать по прибрежной дороге в районе баз отдыха Актау со скоростью не более 60 километров в час. Связано это с тем, что эта дорога относится территориально к городу.
- В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Правила запрещают превышать максимальную скорость, определенную в установленном порядке. Во избежание совершения дорожно-транспортных происшествий мы убедительно просим жителей и гостей города не нарушать правила дорожного движения, - прокомментировал Суюн Курмантаев.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, при нарушении скорости движения на дорогах предусматриваются штрафы:
- если скорость превышена на 10-20 км/час, водитель облагается штрафом 5 МРП (17 250 тенге);
- превышение на 20-40 км - 10 МРП (34 500 тенге);
- за превышение скорости на 40 км/час и более - 20 МРП (69 000 тенге);
- после повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания - 30 МРП (103 500 тенге).
Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.
Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.