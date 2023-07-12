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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:52

Просмотров: 1324

«Сергек» на каждом столбе! Водители предлагают изменить скоростной режим на прибрежной дороге в Актау

Водители Актау рассказали о пробках и перегруженном транспортном потоке на дороге, которая ведет в сторону баз отдыха. Автовладельцы предлагают дорожной полиции установить временные дорожные знаки, которые позволяли бы ехать со скоростью больше 60 километров в час. Ситуацию прокомментировал Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области.

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В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые рассказали о пробках, возникающих в вечернее время на дороге, которая ведет в сторону баз отдыха.

- Возвращался на выходных с базы отдыха, по дороге увидел четыре патрульные машины, камеры «Сергек» установлены на каждом столбе. Лично я не понимаю, почему нельзя установить на этой дороге временный дорожный знак, чтобы водители летом могли ездить со скоростью не 60 километров в час, а хотя бы 80. Путь до дома занял у меня больше часа. И если полиция считает, что таким образом бережет нас, то, к их сведению, «умные люди» пользуются приложениями, которые подсказывают о камерах. Так что на этой дороге ездят точно не 60, за исключением тех участков, где висят камеры, - рассказывает житель Актау Талгат.

По словам Суюна Курмантаева, заместителя начальника управления административной полиции Мангистауской области, водители могут ехать по прибрежной дороге в районе баз отдыха Актау со скоростью не более 60 километров в час. Связано это с тем, что эта дорога относится территориально к городу.

- В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Правила запрещают превышать максимальную скорость, определенную в установленном порядке. Во избежание совершения дорожно-транспортных происшествий мы убедительно просим жителей и гостей города не нарушать правила дорожного движения, - прокомментировал Суюн Курмантаев.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, при нарушении скорости движения на дорогах предусматриваются штрафы:

- если скорость превышена на 10-20 км/час, водитель облагается штрафом 5 МРП (17 250 тенге);
- превышение на 20-40 км - 10 МРП (34 500 тенге);
- за превышение скорости на 40 км/час и более - 20 МРП (69 000 тенге);
- после повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания - 30 МРП (103 500 тенге).

Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.

Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.

О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.



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Комментарии ( 4 )

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  • Космос
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:44
- В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч.
Почему-то при этом продолжение не говорят "если иное не предусмотрено дополнительными ограничениями". А ограничения могут быть и в меньшую, и в большую сторону. Например, в Москве, посреди города, там где позволяет обстановка, весят ограничительные знаки и 80 и 100 км/час. Это позволяет разгрузить дорожное движение.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:32
Freeman81,

Поговаривают что Сергеки настроены не на фиксацию скорости под камерой а на средний подсчёт от камеры до камеры. То есть если доехать до следующей камеры за время короче что предполагает преодоление заданного метража/километража, то автоматически скорость считается превышенной. Интересно, так ли это?

всё вижу
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:33
Сам лично еду больше 60 по этой дорожке, там где камеры притормаживаю. Всем того же желаю

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:30
водители могут ехать по прибрежной дороге в районе баз отдыха Актау со скоростью не более 60 километров в час. Связано это с тем, что эта дорога относится территориально к городу.

Да мы прекрасно знаем городской статус этой дороги, поэтому и обращаемся изменить на ней скоростной режим на более удобный и логичный. Подобные "неслышашие" чиновники противоречат установке Президента о формировании "слышашего" государства, формально относятся к своим обязанностям, скорее это забота об увеличении числа оштафованных... Что мешает организаторам движения идти в ногу со здравым смыслом? Отличных 4 полосы, большие расстояния расположения баз отдыха! Этот режим "60" скорее издевательство над граждами, чем забота о безопасности. Поставьте знак "Конец населенного пункта" после моста через водозабор и горожане скажут вам спасибо, будут восхищатся "слышащими" чиновниками, гордится ими и желать им здоровья! podmig
 
 

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