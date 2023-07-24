Для воспитанников Детской деревни в Актау устроили праздник

- Дети с удовольствием посетили все аттракционы, получили яркие эмоции и незабываемые впечатления. Вместе с вами, дорогие жители Актау, мы подарили детям праздник и много позитивных эмоций, - поделился Максим Кенжеев.

Благотворительный проект в лице его руководителя Максима Кенжеева на этот раз приготовил подарок для воспитанников Детской деревни. Это поездка в тематический парк «Tetysblu». Отметим, что акция состоялась благодаря поддержке горожан.Подобные акции проект проводит на регулярной основе.К примеру, «Актау-SOS» посетил с поздравлениями Дом малютки, Дом-интернат для престарелых и инвалидов и среднюю школу №9. Также совместно с городской прокуратурой участники проекта проводили благотворительную акцию в поддержку семей, нуждающихся в помощи. Более 100 воспитанников дома малютки и дети из малообеспеченных семей получили от проекта подарки на Новый год.