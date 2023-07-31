«Всевидящий Сергек»: автовладельцев Мангистау за неделю оштрафовали почти на 22 миллиона тенге

Иллюстративное фото
По данным ведомства за восемь дней системой «Сергек» выявлено 2171 нарушений.
- Автовладельцам выписаны административные штраф на общую сумму 21 миллион 971 тенге. Половина штрафов автовладельцами уже оплачена, - сообщили в ведомстве.
Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения, из них 736 камер будут следить за порядком на дорогах, а 402 – в общественных местах.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.
- Автовладельцам выписаны административные штраф на общую сумму 21 миллион 971 тенге. Половина штрафов автовладельцами уже оплачена, - сообщили в ведомстве.
Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения, из них 736 камер будут следить за порядком на дорогах, а 402 – в общественных местах.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.