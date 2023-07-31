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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 1602

«Всевидящий Сергек»: автовладельцев Мангистау за неделю оштрафовали почти на 22 миллиона тенге

Системой «Сергек» зафиксировано более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. За восемь дней выписаны административные штрафы на сумму 21 миллион 971 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Иллюстративное фото
По данным ведомства за восемь дней системой «Сергек» выявлено 2171 нарушений.

- Автовладельцам выписаны административные штраф на общую сумму 21 миллион 971 тенге. Половина штрафов автовладельцами уже оплачена, - сообщили в ведомстве.

Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения, из них 736 камер будут следить за порядком на дорогах, а 402 – в общественных местах.

О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.

Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.



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Комментарии ( 3 )

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 Raiders (Посетители) Сегодня, 22:07
Всех баранов в стойло
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 18:18
Как спокойно стало ездить в городе! Наконец то.
 
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ladakz2023 (Посетители) Сегодня, 16:33
?
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так они себя уже окупили? hypnosis
 
 

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