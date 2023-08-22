Иллюстративное фото
В Мангистау избыток рабочей силы, в связи с этим наш регион не относится к областям приема кандасов. Таким образом, кандасы в Мангистау остаются без господдержки уже восьмой год. Меры государственной поддержки этническим казахам в Мангистау не предусмотрены. Прибывшим к нам кандасам предлагают переселяться в северные регионы, где есть дефицит рабочей силы. Там они могут получить господдержку - трудоустройство, жилищную помощь, единовременную финансовую поддержку каждому члену семьи.
В 2022 году Касым-Жомарт Токаев предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область, поручив правительству разработать новые подходы к мобилизации внутренних экономических ресурсов.
Несмотря на это, запад Казахстана остается в лидерах по расселению кандасов.
В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области рассказали, сколько кандасов переехали из Мангистау в другие регионы страны.
- С 2016 по 2023 год в Мангистауской области при поддержке государственных мер было осуществлено переселение 207 семей и 777 человек в северные регионы, в том числе в текущем году – 20 семей, или 99 человек. Из этого числа 13 семей отправились в Северо-Казахстанскую область, три семьи – в Павлодарскую область, а также четыре семьи - в Костанайскую область. Согласно региональной квоте на прием родственников и переселенцев на 2023 год, принимающими областями стали: Абайская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Улытауская и Восточно-Казахстанская области, - сообщили в ведомстве.
Кандасы, участвующие в добровольном переселении в северные регионы, наряду с внутренними мигрантами получают государственную поддержку в виде предоставления материальной помощи:
На переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241 500 тенге);
Для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг выплачивается ежемесячно в течение 12 месяцев - от 15 до 30 МРП (от 51 750 до 103 500 тенге) на семью.
Вместе с тем, этническим казахам, получившим статус кандаса, доступны следующие услуги:
- освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства при въезде на территорию РК;
обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции кандасов;
- получение образования в рамках квот на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, установлена в размере 4%);
- обеспечение мерами по содействию занятости наравне с гражданами Казахстана;
- возможность подать заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда.
Кроме того, с марта 2023 года внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.
Напомним, летом 2022 года этнические казахи из Туркменистана заявляли, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области. Кандасам угрожали депортацией, если они не переедут на север страны. Люди проили поддержки от казахстанских властей и отмечатли, что у них веские причины остаться жить в Мангистау. Подробнее читайте здесь.
В 2022 году Касым-Жомарт Токаев предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область, поручив правительству разработать новые подходы к мобилизации внутренних экономических ресурсов.
Несмотря на это, запад Казахстана остается в лидерах по расселению кандасов.
В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области рассказали, сколько кандасов переехали из Мангистау в другие регионы страны.
- С 2016 по 2023 год в Мангистауской области при поддержке государственных мер было осуществлено переселение 207 семей и 777 человек в северные регионы, в том числе в текущем году – 20 семей, или 99 человек. Из этого числа 13 семей отправились в Северо-Казахстанскую область, три семьи – в Павлодарскую область, а также четыре семьи - в Костанайскую область. Согласно региональной квоте на прием родственников и переселенцев на 2023 год, принимающими областями стали: Абайская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Улытауская и Восточно-Казахстанская области, - сообщили в ведомстве.
Кандасы, участвующие в добровольном переселении в северные регионы, наряду с внутренними мигрантами получают государственную поддержку в виде предоставления материальной помощи:
На переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241 500 тенге);
Для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг выплачивается ежемесячно в течение 12 месяцев - от 15 до 30 МРП (от 51 750 до 103 500 тенге) на семью.
Вместе с тем, этническим казахам, получившим статус кандаса, доступны следующие услуги:
- освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства при въезде на территорию РК;
обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции кандасов;
- получение образования в рамках квот на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, установлена в размере 4%);
- обеспечение мерами по содействию занятости наравне с гражданами Казахстана;
- возможность подать заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда.
Кроме того, с марта 2023 года внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.
Напомним, летом 2022 года этнические казахи из Туркменистана заявляли, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области. Кандасам угрожали депортацией, если они не переедут на север страны. Люди проили поддержки от казахстанских властей и отмечатли, что у них веские причины остаться жить в Мангистау. Подробнее читайте здесь.
Оставьте свой комментарий первым.