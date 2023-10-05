Взрыв в Жанаозене: родственник погибших сообщил о результатах независимой экспертизы и потребовал переквалификации уголовного дела

- Образование концентраций в пределах НКПВ – ВКПВ природного газа в санитарном узле квартиры №7 и в подвале стала возможной в результате утечки газа из газопровода среднего давления в точке разрушения на расстоянии 25 метров от жилого дома, - говорится в заключении экспертизы.



- Аким Жанаозена Айбек Косуаков дал интервью журналисту Асхату Ниязову, в котором заявил, что есть заключение государственной экспертизы, в котором утверждается, что газопровод не имеет отношения к взрыву. Однако он почему-то опустил упоминание о нашей реакции. Например, о том, что мы, пострадавшие и потерпевшие, не согласны с этим заключением, и на наши средства мы заказали независимую экспертизу. Он вынес вердикт, не дожидаясь результатов независимой экспертизы. Учитывая это, у нас есть основания полагать, что, помимо нас, пострадавших, никому нет дела, кто именно несет ответственность за гибель шестерых человек, включая моего родного брата, его жену и сына. Складывается впечатление, что власти пытаются замять дело, будто они не заинтересованы добраться до истины, как будто выгораживают подрядчика, - рассказал корреспонденту Lada.kz Нурлан Исатаев.