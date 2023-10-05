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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:59

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Взрыв в Жанаозене: родственник погибших сообщил о результатах независимой экспертизы и потребовал переквалификации уголовного дела

Родственники пострадавших и погибших в результате взрыва в одном из домов Жанаозена получили результаты независимой экспертизы. По словам родственника трёх жертв трагедии Нурлана Исатаева, в заключении экспертов из Астаны говорится, что утечка газа произошла из газопровода, находившегося в 25 метрах от дома.

Фото из архива Lada.kz
Независимую экспертизу по факту взрыва в жилом доме в Жанаозене, из-за которого погибли шесть человек, провели по инициативе потерпевших. Они выразили свое несогласие с выводами государственной экспертизы, где говорилось о том, что обрушение дома произошло из-за того, что жители второго подъезда не выключили газовую горелку.

Четвертую по счету экспертизу проводили независимые специалисты из Астаны, работающие в «Высшей палате судебных экспертов».

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Согласно заключению экспертов, события, произошедшие 17 апреля, в жилом доме были следующими: сначала, когда в квартире №7 включили светильник, произошло воспламенение газово-воздушной смеси, а всего через две секунды случился второй взрыв – на этот раз в подвале.

- Образование концентраций в пределах НКПВ – ВКПВ природного газа в санитарном узле квартиры №7 и в подвале стала возможной в результате утечки газа из газопровода среднего давления в точке разрушения на расстоянии 25 метров от жилого дома, - говорится в заключении экспертизы.


Нурлан Исатаев утверждает, что все это подтверждает версию о том, что взрыв был результатом ошибки, допущенной при работах по замене труб. Родственник жертв этой трагедии также выразил мнение, что дело пытались «замять».

- Аким Жанаозена Айбек Косуаков дал интервью журналисту Асхату Ниязову, в котором заявил, что есть заключение государственной экспертизы, в котором утверждается, что газопровод не имеет отношения к взрыву. Однако он почему-то опустил упоминание о нашей реакции. Например, о том, что мы, пострадавшие и потерпевшие, не согласны с этим заключением, и на наши средства мы заказали независимую экспертизу. Он вынес вердикт, не дожидаясь результатов независимой экспертизы. Учитывая это, у нас есть основания полагать, что, помимо нас, пострадавших, никому нет дела, кто именно несет ответственность за гибель шестерых человек, включая моего родного брата, его жену и сына. Складывается впечатление, что власти пытаются замять дело, будто они не заинтересованы добраться до истины, как будто выгораживают подрядчика, - рассказал корреспонденту Lada.kz Нурлан Исатаев.


Известно, что земляными работы около дома, где произошел взрыв, занималась компания «Сапа курылыс».

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Досудебное расследование по факту взрыва в Жанаозене ведется по статье 292 часть 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Нурлан Исатаев подал в Мангистаускую областную прокуратуру ходатайство с просьбой приобщить к материалам дела заключение независимой экспертизы.

Также потерпевшие требуют переквалифицировать дело на статью 278, часть 3. «Недоброкачественное строительство. Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 17 апреля рано утром в 12-квартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв.

Выдвигались предположения касательно того, что причиной взрыва могла быть утечка газа под землей, однако в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области тогда эту версию поспешили опровергнуть, сославшись на то, что комиссия еще не огласила итоговую причину инцидента.



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