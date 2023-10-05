Взрыв в Жанаозене: родственник погибших сообщил о результатах независимой экспертизы и потребовал переквалификации уголовного дела

Фото из архива Lada.kz
Независимую экспертизу по факту взрыва в жилом доме в Жанаозене, из-за которого погибли шесть человек, провели по инициативе потерпевших. Они выразили свое несогласие с выводами государственной экспертизы, где говорилось о том, что обрушение дома произошло из-за того, что жители второго подъезда не выключили газовую горелку.
Четвертую по счету экспертизу проводили независимые специалисты из Астаны, работающие в «Высшей палате судебных экспертов».
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Согласно заключению экспертов, события, произошедшие 17 апреля, в жилом доме были следующими: сначала, когда в квартире №7 включили светильник, произошло воспламенение газово-воздушной смеси, а всего через две секунды случился второй взрыв – на этот раз в подвале.
Нурлан Исатаев утверждает, что все это подтверждает версию о том, что взрыв был результатом ошибки, допущенной при работах по замене труб. Родственник жертв этой трагедии также выразил мнение, что дело пытались «замять».
Известно, что земляными работы около дома, где произошел взрыв, занималась компания «Сапа курылыс».
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Досудебное расследование по факту взрыва в Жанаозене ведется по статье 292 часть 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Нурлан Исатаев подал в Мангистаускую областную прокуратуру ходатайство с просьбой приобщить к материалам дела заключение независимой экспертизы.
Также потерпевшие требуют переквалифицировать дело на статью 278, часть 3. «Недоброкачественное строительство. Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, 17 апреля рано утром в 12-квартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв.
Выдвигались предположения касательно того, что причиной взрыва могла быть утечка газа под землей, однако в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области тогда эту версию поспешили опровергнуть, сославшись на то, что комиссия еще не огласила итоговую причину инцидента.
Четвертую по счету экспертизу проводили независимые специалисты из Астаны, работающие в «Высшей палате судебных экспертов».
Читайте также: Мы чувствовали запах газа: выжившие семьи рассказали о взрыве в Жанаозене
Согласно заключению экспертов, события, произошедшие 17 апреля, в жилом доме были следующими: сначала, когда в квартире №7 включили светильник, произошло воспламенение газово-воздушной смеси, а всего через две секунды случился второй взрыв – на этот раз в подвале.
- Образование концентраций в пределах НКПВ – ВКПВ природного газа в санитарном узле квартиры №7 и в подвале стала возможной в результате утечки газа из газопровода среднего давления в точке разрушения на расстоянии 25 метров от жилого дома, - говорится в заключении экспертизы.
Нурлан Исатаев утверждает, что все это подтверждает версию о том, что взрыв был результатом ошибки, допущенной при работах по замене труб. Родственник жертв этой трагедии также выразил мнение, что дело пытались «замять».
- Аким Жанаозена Айбек Косуаков дал интервью журналисту Асхату Ниязову, в котором заявил, что есть заключение государственной экспертизы, в котором утверждается, что газопровод не имеет отношения к взрыву. Однако он почему-то опустил упоминание о нашей реакции. Например, о том, что мы, пострадавшие и потерпевшие, не согласны с этим заключением, и на наши средства мы заказали независимую экспертизу. Он вынес вердикт, не дожидаясь результатов независимой экспертизы. Учитывая это, у нас есть основания полагать, что, помимо нас, пострадавших, никому нет дела, кто именно несет ответственность за гибель шестерых человек, включая моего родного брата, его жену и сына. Складывается впечатление, что власти пытаются замять дело, будто они не заинтересованы добраться до истины, как будто выгораживают подрядчика, - рассказал корреспонденту Lada.kz Нурлан Исатаев.
Известно, что земляными работы около дома, где произошел взрыв, занималась компания «Сапа курылыс».
Читайте также: Источник о взрыве в Жанаозене: Газ копился, разрушений и жертв могло быть намного больше
Досудебное расследование по факту взрыва в Жанаозене ведется по статье 292 часть 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Нурлан Исатаев подал в Мангистаускую областную прокуратуру ходатайство с просьбой приобщить к материалам дела заключение независимой экспертизы.
Также потерпевшие требуют переквалифицировать дело на статью 278, часть 3. «Недоброкачественное строительство. Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, 17 апреля рано утром в 12-квартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв.
Выдвигались предположения касательно того, что причиной взрыва могла быть утечка газа под землей, однако в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области тогда эту версию поспешили опровергнуть, сославшись на то, что комиссия еще не огласила итоговую причину инцидента.
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