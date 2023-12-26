Пропускную способность портов Актау и Курык планируют увеличить на 10 млн тонн за счет новых проектов

- Казахстан ведет работу по развитию своего участка Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 11 месяцев через морские порты Актау и Курык по маршруту ТМТМ перевалено 2,5 млн тонн грузов – рост на 107% по сравнению с прошлым годом. Впервые по коридору Транскаспийскому Международному Транспортному Маршруту (ТМТМ, прим. автора) в этом году перевезена казахстанская нефть, - сообщается на сайте главы правительства.

Сообщается, что на сегодняшний день в республике началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.Так, в морской сфере начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируются создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.Вместе с тем для повышения безопасности морского судоходства в 2024-2025 годы планируется проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык.В целом реализация всех вышеуказанных проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн, в том числе контейнерных мощностей до 300 тыс. ДФЭ в год (прим.двадцатифу́товый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).Для развития маршрута в октябре 2023 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии подписаны учредительные документы по созданию единого оператора логистических услуг. Наряду с этим страны совместно с Турцией работают над синхронным устранением «узких» мест на маршруте.В целях улучшения логистического сервиса прорабатывается вопрос создания «единого окна» перевозок по ТМТМ. Полноценный запуск цифрового транспортного коридора запланирован на 2024 год.В октябре подписаны соглашения по развитию ТМТМ с Китаем, которые предусматривают наращивание экспортно-импортных и транзитных перевозок, содействие КНР в финансировании портовых инфраструктурных проектов, развитие мультимодальных перевозок по ТМТМ и т.д.Для сокращения сроков доставки грузов автотранспортом до портов Актау и Курык планируется строительство автодороги республиканского значения «Шалкар – Бейнеу» протяженностью 515 км. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.Реализация мероприятий по развитию маршрута позволит к 2027 году увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн в год.На внешней границе ЕАЭС с 2023 года ведутся строительно-монтажные работы по пунктам пропуска «Капланбек», «Казыгурт», «Атамекен» и «Тажен» (Узбекистан), «Алаколь», «Калжат», «Майкапшагай» и «Бахты» (Китай), «Темир баба» (Туркменистан).Реконструкция предусматривает расширение территорий пунктов пропуска, модернизацию существующих зданий и сооружений, оснащение новейшим оборудованием, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами (Rapiscan Eagle и т.д.), а также увеличение количества кабин паспортного контроля и полос движения с разделением потоков.Для внедрения автоматизации и передовых технологий на пунктах пропуска в 2024-2026 годы предусмотрен закуп 83 единиц автоматизированных систем паспортного контроля «Е Gate».Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году планируется начать дноуглубительные работы в портах Актау и Курык.Также было озвучено, что в Мангистау построят новую дорогу в направлении Бейнеу-Шалкар.