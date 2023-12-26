Пропускную способность портов Актау и Курык планируют увеличить на 10 млн тонн за счет новых проектов

Фото с сайта https://primeminister.kz/
Сообщается, что на сегодняшний день в республике началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.
Так, в морской сфере начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируются создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.
В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.
Вместе с тем для повышения безопасности морского судоходства в 2024-2025 годы планируется проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык.
В целом реализация всех вышеуказанных проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн, в том числе контейнерных мощностей до 300 тыс. ДФЭ в год (прим.двадцатифу́товый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).
Для развития маршрута в октябре 2023 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии подписаны учредительные документы по созданию единого оператора логистических услуг. Наряду с этим страны совместно с Турцией работают над синхронным устранением «узких» мест на маршруте.
В целях улучшения логистического сервиса прорабатывается вопрос создания «единого окна» перевозок по ТМТМ. Полноценный запуск цифрового транспортного коридора запланирован на 2024 год.
В октябре подписаны соглашения по развитию ТМТМ с Китаем, которые предусматривают наращивание экспортно-импортных и транзитных перевозок, содействие КНР в финансировании портовых инфраструктурных проектов, развитие мультимодальных перевозок по ТМТМ и т.д.
Для сокращения сроков доставки грузов автотранспортом до портов Актау и Курык планируется строительство автодороги республиканского значения «Шалкар – Бейнеу» протяженностью 515 км. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.
Реализация мероприятий по развитию маршрута позволит к 2027 году увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн в год.
На внешней границе ЕАЭС с 2023 года ведутся строительно-монтажные работы по пунктам пропуска «Капланбек», «Казыгурт», «Атамекен» и «Тажен» (Узбекистан), «Алаколь», «Калжат», «Майкапшагай» и «Бахты» (Китай), «Темир баба» (Туркменистан).
Реконструкция предусматривает расширение территорий пунктов пропуска, модернизацию существующих зданий и сооружений, оснащение новейшим оборудованием, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами (Rapiscan Eagle и т.д.), а также увеличение количества кабин паспортного контроля и полос движения с разделением потоков.
Для внедрения автоматизации и передовых технологий на пунктах пропуска в 2024-2026 годы предусмотрен закуп 83 единиц автоматизированных систем паспортного контроля «Е Gate».
Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году планируется начать дноуглубительные работы в портах Актау и Курык.
Также было озвучено, что в Мангистау построят новую дорогу в направлении Бейнеу-Шалкар.
Так, в морской сфере начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируются создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.
В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.
Вместе с тем для повышения безопасности морского судоходства в 2024-2025 годы планируется проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык.
В целом реализация всех вышеуказанных проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн, в том числе контейнерных мощностей до 300 тыс. ДФЭ в год (прим.двадцатифу́товый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).
- Казахстан ведет работу по развитию своего участка Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 11 месяцев через морские порты Актау и Курык по маршруту ТМТМ перевалено 2,5 млн тонн грузов – рост на 107% по сравнению с прошлым годом. Впервые по коридору Транскаспийскому Международному Транспортному Маршруту (ТМТМ, прим. автора) в этом году перевезена казахстанская нефть, - сообщается на сайте главы правительства.
Для развития маршрута в октябре 2023 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии подписаны учредительные документы по созданию единого оператора логистических услуг. Наряду с этим страны совместно с Турцией работают над синхронным устранением «узких» мест на маршруте.
В целях улучшения логистического сервиса прорабатывается вопрос создания «единого окна» перевозок по ТМТМ. Полноценный запуск цифрового транспортного коридора запланирован на 2024 год.
В октябре подписаны соглашения по развитию ТМТМ с Китаем, которые предусматривают наращивание экспортно-импортных и транзитных перевозок, содействие КНР в финансировании портовых инфраструктурных проектов, развитие мультимодальных перевозок по ТМТМ и т.д.
Для сокращения сроков доставки грузов автотранспортом до портов Актау и Курык планируется строительство автодороги республиканского значения «Шалкар – Бейнеу» протяженностью 515 км. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.
Реализация мероприятий по развитию маршрута позволит к 2027 году увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн в год.
На внешней границе ЕАЭС с 2023 года ведутся строительно-монтажные работы по пунктам пропуска «Капланбек», «Казыгурт», «Атамекен» и «Тажен» (Узбекистан), «Алаколь», «Калжат», «Майкапшагай» и «Бахты» (Китай), «Темир баба» (Туркменистан).
Реконструкция предусматривает расширение территорий пунктов пропуска, модернизацию существующих зданий и сооружений, оснащение новейшим оборудованием, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами (Rapiscan Eagle и т.д.), а также увеличение количества кабин паспортного контроля и полос движения с разделением потоков.
Для внедрения автоматизации и передовых технологий на пунктах пропуска в 2024-2026 годы предусмотрен закуп 83 единиц автоматизированных систем паспортного контроля «Е Gate».
Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году планируется начать дноуглубительные работы в портах Актау и Курык.
Также было озвучено, что в Мангистау построят новую дорогу в направлении Бейнеу-Шалкар.
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