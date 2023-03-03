Меры по расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык обсудили с участием Премьер-Министра

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Отмечено, что благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.



- В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению «узких мест» на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер, - говорится на сайте Премьер-Министра.



Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.



- В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз, - говорится в сообщении.



На совещании также рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.



Премьер-Министр отметил необходимость ускорить процедуры согласования данного документа ответственными госорганами РК для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне.