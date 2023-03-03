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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 393

Меры по расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык обсудили с участием Премьер-Министра

Меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также развитию портов Актау и Курык рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом сообщается на сайте главы Кабмина.

Фото с сайта primeminister.kz
Отмечено, что благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.

- В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению «узких мест» на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер, - говорится на сайте Премьер-Министра.

Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.

- В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз, - говорится в сообщении.

На совещании также рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.

Премьер-Министр отметил необходимость ускорить процедуры согласования данного документа ответственными госорганами РК для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне.



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Комментарии ( 2 )

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Dondon (Посетители) Сегодня, 13:58
Я что то не заметил, чтобы в два раза быстрее ,посылки из Китая приходили.от 3 до 5 дней "тусуются "в Алматы,потом 5 дней идут до узла почты 14 мкр. Может какие то грузы ,но не почта. Раньше авиа почта работа,сейчас не одна посылка не прилетает в Актау,ну те что из Китая
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:29
Ну здорово! Правильно, надо улучшать и увеличивать транспортно-логистическую инфораструктуру, а также перерабатывающие мощностя которые дают высокую добавочную стоимость, и вот еще бы на деле...
Жаль что когда закладывали при предыдущих Примьерах, не расчитали правильно и поэтому придется платить дважды, ну и не только поэтому как все знают. Но предыдущих понять тоже можно, там были не менее "важные" дела, землю раздать урожденым "крестьянам", Риксос построить, так сказать "прорубить окно в Дубай" и остаться в истории, прям как Первый. Мир всем!
 
 

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