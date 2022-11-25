Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция обсудили вопросы развития транспортных маршрутов через Каспийское море

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Главы внешнеполитических ведомств и министры в сфере транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции рассмотрели ряд вопросов по выработке комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов через модернизацию условий их функционирования и выработали практические шаги для укрепления кооперации в Каспийско-Черноморском регионе.



Министр М.Тлеуберди изложил подходы казахстанской стороны по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и «Среднего коридора».



«Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие и открытый диалог для более полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала всего каспийского региона», - сказал глава МИД РК.



Министр индустрии и инфраструктурного развития РК К.Ускенбаев акцентировал внимание участников на необходимости принятия конкретных решений по дальнейшему развитию Транскаспийского коридора, по которому многократно возросла нагрузка по перевозке грузов.



«За 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн грузов, что в два раза превысило показатели прошлого года», - подчеркнул К.Ускенбаев.



Участники с удовлетворением отметили единство подходов к основным направлениям по развитию транспортного потенциала и подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации прямых контактов на правительственном уровне.



По итогам мероприятия все стороны подписали Дорожную карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию «Среднего коридора» на 2022-2027 гг., предусматривающую согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями. Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.