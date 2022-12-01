Мангистауская область становится крупным транспортно-логистическим центром

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Мероприятие реализуется в рамках задач, поставленных Главой государства К.Токаевым по дальнейшему развитию транспортно-логистического потенциала региона, становления Казахстана транспортно-логистическим узлом и создания в регионе контейнерного хаба.



Функционирование портов на территории СЭЗ даст импульс в привлечении передовых логистических компаний мира, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие портовой инфраструктуры, расширить спектр и повысить качество портовых услуг, способствовать увеличению контейнерных перевозок и грузооборота, созданию новых рабочих мест.



На сегодняшний день уже успешно реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 млн тонн грузов в год.



Для дальнейшего развития портов министерством запланирована реализация ряда инфраструктурных проектов. В частности, к 2025 году намечено создание контейнерного хаба в порту Актау. Проект включен в нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате СП и на базе СЭЗ «Морпорт Актау».



Также в рамках развития портовой инфраструктуры к 2025 году планируется строительство многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра. Осуществление запланированного позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана еще на 9,4 млн тонн.



Специальная экономическая зона на территории Мангистауской области создана в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 853 «О создании специальной экономической зоны «Морпорт Актау» со сроком действия с 1 января 2003 года до 1 января 2028 года. Территория составляет 2140 га и состоит из 9 отдельно расположенных субзон.



На сегодняшний день общий объем вложенных инвестиций на территории СЭЗ «Морпорт Актау» составляет 266,1 млрд тенге, в том числе иностранные инвестиции – 168,7 млрд тенге, произведено продукции на 406,7 млрд тенге, создано более 1780 рабочих мест, сумма налоговых платежей составила 54,2 млрд тенге, экспортировано продукции на 2,65 млрд тенге.



На 1 тенге бюджетных инвестиций привлечено 34,1 тенге частных инвестиций, выплачено 6,9 тенге налоговых отчислений.

Зарегистрировано 49 участников СЭЗ, из них реализовано 20 проектов, на стадии реализации находятся 29 проектов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.