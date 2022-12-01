Мангистауская область становится крупным транспортно-логистическим центром

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Мероприятие реализуется в рамках задач, поставленных Главой государства К.Токаевым по дальнейшему развитию транспортно-логистического потенциала региона, становления Казахстана транспортно-логистическим узлом и создания в регионе контейнерного хаба.
Функционирование портов на территории СЭЗ даст импульс в привлечении передовых логистических компаний мира, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие портовой инфраструктуры, расширить спектр и повысить качество портовых услуг, способствовать увеличению контейнерных перевозок и грузооборота, созданию новых рабочих мест.
На сегодняшний день уже успешно реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 млн тонн грузов в год.
Для дальнейшего развития портов министерством запланирована реализация ряда инфраструктурных проектов. В частности, к 2025 году намечено создание контейнерного хаба в порту Актау. Проект включен в нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате СП и на базе СЭЗ «Морпорт Актау».
Также в рамках развития портовой инфраструктуры к 2025 году планируется строительство многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра. Осуществление запланированного позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана еще на 9,4 млн тонн.
Специальная экономическая зона на территории Мангистауской области создана в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 853 «О создании специальной экономической зоны «Морпорт Актау» со сроком действия с 1 января 2003 года до 1 января 2028 года. Территория составляет 2140 га и состоит из 9 отдельно расположенных субзон.
На сегодняшний день общий объем вложенных инвестиций на территории СЭЗ «Морпорт Актау» составляет 266,1 млрд тенге, в том числе иностранные инвестиции – 168,7 млрд тенге, произведено продукции на 406,7 млрд тенге, создано более 1780 рабочих мест, сумма налоговых платежей составила 54,2 млрд тенге, экспортировано продукции на 2,65 млрд тенге.
На 1 тенге бюджетных инвестиций привлечено 34,1 тенге частных инвестиций, выплачено 6,9 тенге налоговых отчислений.
Зарегистрировано 49 участников СЭЗ, из них реализовано 20 проектов, на стадии реализации находятся 29 проектов.
Функционирование портов на территории СЭЗ даст импульс в привлечении передовых логистических компаний мира, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие портовой инфраструктуры, расширить спектр и повысить качество портовых услуг, способствовать увеличению контейнерных перевозок и грузооборота, созданию новых рабочих мест.
На сегодняшний день уже успешно реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 млн тонн грузов в год.
Для дальнейшего развития портов министерством запланирована реализация ряда инфраструктурных проектов. В частности, к 2025 году намечено создание контейнерного хаба в порту Актау. Проект включен в нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате СП и на базе СЭЗ «Морпорт Актау».
Также в рамках развития портовой инфраструктуры к 2025 году планируется строительство многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра. Осуществление запланированного позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана еще на 9,4 млн тонн.
Специальная экономическая зона на территории Мангистауской области создана в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 853 «О создании специальной экономической зоны «Морпорт Актау» со сроком действия с 1 января 2003 года до 1 января 2028 года. Территория составляет 2140 га и состоит из 9 отдельно расположенных субзон.
На сегодняшний день общий объем вложенных инвестиций на территории СЭЗ «Морпорт Актау» составляет 266,1 млрд тенге, в том числе иностранные инвестиции – 168,7 млрд тенге, произведено продукции на 406,7 млрд тенге, создано более 1780 рабочих мест, сумма налоговых платежей составила 54,2 млрд тенге, экспортировано продукции на 2,65 млрд тенге.
На 1 тенге бюджетных инвестиций привлечено 34,1 тенге частных инвестиций, выплачено 6,9 тенге налоговых отчислений.
Зарегистрировано 49 участников СЭЗ, из них реализовано 20 проектов, на стадии реализации находятся 29 проектов.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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