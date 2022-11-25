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Опубликовано: Сегодня, 19:07

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В Актау проходит министерская встреча по развитию Транскаспийской взаимосвязанности стран

В мероприятии, посвященном дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), принимают участие министры иностранных дел и главы министерств Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, ответственных за транспортные вопросы, сообщает ЦОК со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своём докладе отметил многократный рост перевозки грузов через ТМТМ и сообщил о мерах, принимаемых Казахстаном для расширения пропускной способности международного маршрута.

По его словам, за 10 месяцев т.г. через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика роста объёмов контейнерных перевозок увеличилась на 55 процентов. Также К.Ускенбаев сказал, что в настоящее время транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около 6 млн тонн, в том числе 80 тысяч ДФЭ.

С резким ростом объёмов перевозок грузов выявлены «узкие» места на маршруте. В этой связи, между заинтересованными странами было инициировано создание Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора на 2022 – 2027 годы.

Глава МИИР РК сообщил, что с казахстанской стороны в целях расширения пропускной способности проводятся работы по развитию железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также углублению дна моря в акваториях портов.

- Прорабатываются вопросы по пополнению контейнерного парка и собственного паромного флота, а также упрощению процедур по пересечению границ. Казахстан уже неделю назад приступил к реализации строительства вторых путей на участке Достык-Мойынты протяженностью 836 км. Также проработаны вопросы открытия третьего погранперехода на границе между Казахстаном и Китаем и строительства новой ЖД линии Бахты-Аягоз. В данный момент уже разрабатывается ТЭО проекта. Планируется, что 80 процентов средств будет предоставлено ЕАБР, 20 процентов - КТЖ, - сообщил министр.

Кроме того, для развития транспортно-логистической инфраструктуры, а также цифровизации таможенных и торговых процессов ведётся работа по взаимодействию с сингапурской компанией PSA International. Для этого на площадке Международного финансового центра «Астана» с участием PSA International и КТЖ учреждена дочерняя компания KPMC Ltd.

Реализация мероприятий Дорожной карты, по данным МИИР РК, позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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