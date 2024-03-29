Аким Актау: К подрядчику по ремонту дорог должны быть установлены жесткие требования

«В настоящее время вопрос ремонта автомобильных дорог в городе под контролем. По мнению специалистов, для качественного проведения ямочного ремонта требуется стабильная погода, а именно температура воздуха должна быть не ниже +10 градусов в течение нескольких дней подряд. Однако, со своей стороны мы должны предъявлять строгие требования к подрядной компании. Необходимо осуществлять контроль за тем, чтобы подрядчик применял всю необходимую технику, предназначенную для проведения ямочного ремонта автомобильных дорог», - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев.

В заседании приняли участие председатель городского маслихата Сембигали Закенов, депутаты и руководители отделов. На повестке дня рассмотрен вопрос о снижении процента при применении выделенного налогового режима розничного налога.Заодно на встрече подняли вопрос ремонта дорог в городе. Аким Актау Улугбек Тналиев заявил, что к подрядчику, который ремонтирует дороги, должны быть установлены жесткие требования.Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина и ребенок латали яму на участке дороги в 11 микрорайоне. Кадры бурно обсуждали пользователи, которые обвинили чиновников в ненадлежащей работе.В Актауском городском акимате, ознакомившись с видео, сообщили, что проведут ремонт дорожного покрытия.К слову, водители областного центра присоединились к челленджу «Плачу налоги, где дороги?», в рамках которого автовладельцы обращают внимание властей на плохое качество трасс и ям.На следующий день залатанную женщиной яму отремонтировали коммунальщики.