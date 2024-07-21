Сообщение об аварии на «МАЭК» распространяется среди жителей Актау

Жители Актау рассылают в WhatsApp аудиосообщение, в котором говорится о крупной аварии на предприятии и грядущем повторном отключении воды. В ТОО «МАЭК» прокомментировали данную информацию.

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В Telegram-чате акима Мангистауской области горожане не перестают жаловаться на отсутствие питьевой воды в микрорайонах. В частности, в 13, 15, 26, 33 и других. В некоторых квартирах вода течет тонкой струйкой.

Тем временем в мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором говорится, что на ТОО «МАЭК» этой ночью произошла большая авария. На предприятии возникли проблемы с электричеством. Людей призывают запасаться водой, так как на энергокомбинате планируется ремонт.

На запрос Lada.kz на предприятии сообщили, что сообщение является фейком.

Со стороны «МАЭК» никаких ограничений нет, - заверили на энергокомбинате.

К слову, в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» заявляют о том, что на текущий момент определяют причину снижения давления питьевой воды.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу жителям областного центра отключили питьевую воду. Это привело к потоку массовых жалоб от населения.

Позже в ТОО «МАЭК» сообщили об изменениях во времени подачи питьевой воды на город. Затем питьевую воду в областном центре отключили второй раз за сутки.

Сложившая ситуация привела к созданию песни о дефиците воды, которая завирусилась в Сети.

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