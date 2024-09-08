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08.09.2024, 15:40

Не распространять фейки о ЧС в Бесшокы призвал аким

Общество 0 1 832 Сергей Кораблев

Аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев обратился к жителям региона с просьбой не распространять фейки, связанные с происшествием в селе Бесшокы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото с сайта www.gov.kz
Фото с сайта www.gov.kz

Со вчерашнего дня родители детей из общеобразовательной школы №8 села Бесшокы Мунайлинского района обращаются в медицинские организации с симптомами отравления. 

В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь детям в диспансере «Бесшокы» и в областной инфекционной больнице. Одна из хороших новостей заключается в том, что количество детей уменьшилось, и ситуация стабилизировалась. Самое главное сейчас – благополучие детей, их скорейшее выздоровление и поддержка наших родителей, - говорит Ержан Кумискалиев.

В чатах и социальных сетях, как утверждает глава района некоторые пользователи распространяют фейки. В организациях здравоохранения, по его словам, есть все необходимые медицинские препараты. Специалисты организованы на высоком уровне. Медики работают 24 часа в сутки.

Прошу не распространять негативную и неправдивую информацию. Родителям сейчас нелегко, надо перестать наносить им лишние удары. Напоминаю, что предусмотрена соответствующая уголовная и административная ответственность за распространение такого рода информации, - заключил Ержан Кумискалиев.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. 

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта.

По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова.

Число отравившихся школьников увеличилось до 300.

 

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