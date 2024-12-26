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26.12.2024, 14:24

Мнение эксперта о катастрофе близ Актау: при посадке самолета на воду никто бы не выжил

Общество 0 4 575 Наталья Вронская

Бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber проанализировал ситуацию, которая предшествовала падению борта в районе аэропорта Актау. По его словам, если бы самолет упал в море, расположенное неподалеку, то у пассажиров не было бы ни единого шанса, сообщает glavny.tv.

стоп-кадр из видео lada.kz
стоп-кадр из видео lada.kz

Опытный пилот рассказал, что экипаж самолета AZAL подал сигнал бедствия из-за неполадок с управлением. Через 40 минут после этого оборудование фактически отказало. Это случилось прямо на подлете к аэродрому Актау в Казахстане.

«С этой точки видна частичная потеря управления самолетом без потери тяги. Обратите внимание, как меняется высота , вертикальная скорость и курс самолета. Экипаж боролся до последнего», — прокомментировал эксперт и автор канала Fighterbomber.

Спикер подчеркнул, что экипаж старался держать высоту с помощью изменения тяги двигателей для того, чтобы добраться до суши. При посадке на воду со стопроцентной гарантией все люди на борту погибли бы. Оставшиеся фрагменты фюзеляжа заблокировали бы пассажиров, и они бы задохнулись.

Напомним, вчера, 25 декабря, недалеко от областного центра Мангистауской области разбился самолет, летевший из Баку в  Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в Мангистау. Сегодня стало известно, что бортом санавиации забрали всех граждан РФ. По информации МЧС, опознано семь человек.

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