Эксперт об авиакатастрофе в Актау: места в хвосте самолета не всегда самые безопасные

Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле? Корреспонденты Tengri Travel поговорили с авиационном экспертом, чтобы разобраться в этом вопросе.

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Абул Кекилбаев – эксперт в гражданской авиации. Он окончил Рижский институт аэронавигации, где получил степень магистра технических наук по специальности "управление транспортными системами", а также завершил Nazarbayev University со степенью MBA.

Работал заместителем гендиректора "Казаэронавигации", советником министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана по транспорту. Участвовал в программе Young Aviation Professional ИКАО. Сейчас Кекилбаев – независимый консультант по модернизации и развитию гражданской авиации. Он объяснил, какие факторы влияют на безопасность пассажиров.

Говоря о безопасности пассажиров, эксперт указал на целую систему мер, которая включает подготовку экипажей, техническое обслуживание самолетов и соблюдение международных стандартов. Несмотря на это, риск все равно существует, особенно при взлете и посадке, когда происходит большинство авиационных происшествий.

Действительно ли хвост наиболее безопасное место в самолете?

По словам эксперта, хвостовая часть действительно считается более безопасной при аварийных ситуациях.

«Хвостовая часть самолета за крылом чаще всего оказывается менее подвержена разрушениям при авариях. Например, при столкновении носовая часть обычно страдает первой. Если вспомнить случай с авиакатастрофой самолета BekAir, выжили все пассажиры, находившиеся за 13-м рядом, потому что основное разрушение пришлось на переднюю часть судна», – ответил специалист на вопрос о том, какие места в салоне считаются наиболее безопасными.

Однако он уточнил, что в каждом конкретном случае все зависит от обстоятельств.

«Если самолет разрушается в воздухе, расположение пассажиров уже не играет роли. Но при жесткой посадке статистика говорит о большей выживаемости тех, кто сидел ближе к хвосту», – обратил внимание Абул Кекилбаев.

Какие факторы влияют на безопасность полетов?

Эксперт подчеркнул, что безопасность полетов определяется множеством факторов: техническим состоянием самолета, квалификацией пилотов и инженерного состава, а также конструктивными особенностями воздушного судна. Он отметил, что безопасность пассажиров зависит не только от их места, но и от поведения.

«Пассажиры должны пристегивать ремни безопасности и строго выполнять инструкции. Это значительно повышает шансы на благополучный исход», – обратил внимание специалист.

По мнению эксперта, расположение аварийных выходов также играет роль в спасении пассажиров. Количество и расположение таких выходов рассчитывается на этапе сертификации самолета, чтобы обеспечить быструю эвакуацию при любых обстоятельствах.

Конструкция самолета также влияет на распределение ударной силы при аварии. Например, узлы стыковки фюзеляжа могут становиться местами повышенного риска, но хвостовая часть остается относительно безопасной из-за удаленности от зон максимальной нагрузки.

Кроме того, он подчеркнул, что неправильное распределение пассажиров по салону может повлиять на центровку самолета.

«Центровка критически важна. Экипаж всегда следит за равномерным распределением веса, чтобы избежать риска потери управления», – отметил Абул Кекилбаев.

Могли ли все пассажиры спастись?

А если бы все пассажиры из самолета, потерпевшего крушение близ Актау, собрались в хвосте, могли ли они все остаться в живых?

«Если бы их всех собрали по какой-то, ну, невероятной причине в хвостовой части или еще где-то, то экипаж все равно бы их рассадил, потому что нарушилась бы центровка. По этой причине иногда пассажиров выпускают сначала сзади, потом спереди или, наоборот, спереди, потом сзади. Все это для того, чтобы эта центровка не нарушилась», – заключил он.

Напомним, вчера, 25 декабря, недалеко от областного центра Мангистауской области разбился самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в Мангистау. Сегодня стало известно, что бортом санавиации забрали всех граждан РФ. По информации МЧС, опознано семь человек.