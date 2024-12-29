Тела погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана отправлены на родину

Фото предоставила пресс-служба областного акимата

Из Актау в субботу, 28 декабря, около 23:30 часов, отправлены тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа).

На протяжении этих дней велась кропотливая работа по опознанию тел. Действия проводились также с помощью ДНК-анализа и родственников.

Акимат Мангистауской области принес соболезнования родственникам погибших. Местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннюю помощь родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе.

Из шести пациентов в больнице четверо находятся в отделении реанимации, двое - в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается.