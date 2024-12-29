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29.12.2024, 14:32

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау

Общество 0 5 102 Сергей Кораблев

Пилоты самолета узбекской авиакомпании кружили над местом крушения воздушного судна, передает ресурс Oxu.Az.

Фото с сайта Uzbekistan Airways
Фото с сайта Uzbekistan Airways

В память о жертвах крушения самолета возле аэропорта Актау пилоты авиакомпании «Uzbekistan Airways» сделали два круга в районе аэропорта, где совершило падение воздушное судно в минувшую среду, 25 декабря.

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе.

Из шести пациентов в больнице четверо находятся в отделении реанимации, двое – в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Какие там риски? Самолет упал не из-за кружения, а из-за внешнего повреждения.
30.12.2024, 05:23
myxa
myxa
Зачем? Не хатало еще им там рухнуть... Для чего такие риски???
29.12.2024, 09:52
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