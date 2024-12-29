В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау

Фото с сайта Uzbekistan Airways

В память о жертвах крушения самолета возле аэропорта Актау пилоты авиакомпании «Uzbekistan Airways» сделали два круга в районе аэропорта, где совершило падение воздушное судно в минувшую среду, 25 декабря.

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе.

Из шести пациентов в больнице четверо находятся в отделении реанимации, двое – в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается.