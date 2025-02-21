Зимняя сказка в Актау: как снежный город выглядит с высоты птичьего полета

Корреспонденты Lada.kz, ползуясь столь редкой возможностью в виде выпавшего пушистого снега, засняли город с высоты птичьего полета. Итог – в нашем видео.
Сегодня, 21 февраля, жители областного центра и региона наслаждаются полноценной зимой. Непривычные для наших климатических условий осадки в виде снега засняли с квадракоптера.
Напомним, ранее специалисты «Казгидромета» предрекали сильный снегопад и метель в Актау. Готовиться «к зиме» коммунальщики начали еще вчера, 20 февраля.
Сегодня ночью рабочие во время ночного дежурства засыпали дороги 50-ю тоннами песчано-соляной смеси.
Кроме того, в регионе в целях безопасности были закрыты некоторые трассы. Часть из них на текущий момент уже открыты для движения водителей.
По прогнозам синоптиков, снежная погода ожидает мангистаусцев и на выходных, 22 и 23 февраля.
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