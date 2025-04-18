Президент раскритиковал затянувшиеся сроки строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене

Президент страны в ходе совещания в Актау обозначил приоритетные направления в развитии Мангистауской области и напомнил о недопустимости задержки сроков сдачи объектов в эксплуатацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Глава государства раскритиковал затянувшееся строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Ранее мной было поручено к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключен только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это большое упущение со стороны Правительства. Правительству необходимо взять на строгий контроль данный вопрос, - отметил он.

Далее президент обозначил, что обрабатывающий сектор экономики должен находиться в приоритете.

Решающее значение для стабильности и диверсификации экономики региона имеет развитие предпринимательства. В настоящее время в области действуют 77 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 150 тысяч человек. В 2024 году объем выпущенной продукции субъектами МСБ увеличился на 270,5 млрд тенге, достигнув 2,2 трлн тенге. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса региона из государственного бюджета будет направлено свыше 16 млрд тенге. На сегодняшний день выделено 12,5 млрд тенге, поддержана реализация 150 проектов. В ближайшее время будет запущена масштабная программа Mangystau Business, в рамках которой предусмотрено финансирование 30 новых проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге. Как вам известно, Мангистау имеет свои особенности, в регионе преобладают добыча нефти, пустынный рельеф, нехватка поливной воды, зависимость от импорта продовольствия. Для эффективной реализации всех намеченных задач необходимо тесное взаимодействие госорганов, - подчеркнул глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание нужно уделить СЭЗ «Морпорт Актау», создав на ее основе центр развития бизнеса в регионе.

Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» должна превратиться в центр, способный придать особый импульс развитию предпринимательства в регионе. Сегодня на его территории реализуются 22 новых проекта. Общий объем инвестиций в специальную экономическую зону составил 337 млрд тенге, половина из них – зарубежные инвестиции. В этом году планируется семикратно увеличить площадь СЭЗ (с 3,7 тыс. га до 26,5 тыс. га). Это хорошее решение. У акима также имеются предложения по СЭЗ. Нужно включить в перечень видов экономической деятельности производство товаров народного потребления, в том числе продуктов питания. При этом, конечно, в приоритете должен быть производственный сектор, выпускающий высококачественную продукцию и создающий новые рабочие места. Правительство и акимат должны детально проанализировать и эффективно проработать данное направление. Не должно быть никакой бумажной волокиты. Важна четкая и эффективная работа, - сказал президент.

Напомним, ранее Президент страны осмотрел спортивный комплекс «BS Arena», посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark. Кроме того, ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области. В ходе совещания Глава государства сообщил, что в регионе проживает свыше 800 тысяч человек и в ближайшее время эта цифра может достичь 1 миллиона. Также Президент отметил плохое водоснабжение региона.