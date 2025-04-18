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18.04.2025, 18:51

Комплексный план развития турзоны «Мангистау» поручил разработать Токаев

Общество 0 1 185 Наталья Вронская

Касым-Жомарт Токаев обозначил направления, которые, по его мнению, будут способствовать динамичному развитию туризма в Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото с сайта visitmangystau.kz
Фото с сайта visitmangystau.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания комфортных условий для туристов, в том числе для маломобильных групп населения. 

Туризм является важным сектором экономики региона после нефтегазовой отрасли. За прошлый год поток иностранных посетителей составил 43 тысячи человек, внутренних - около 460 тысяч. Общее количество туристов за последние три года выросло в 1,5 раза. В летний сезон отели загружены более чем на 90%. Наиболее популярными среди туристов остаются подземная мечеть Бекет Ата, урочище Бозжыра, «Долина замков» (Айракты) и «Долина шаров» (Торыш). Каждый десятый въезжающий в регион посещает эти объекты.

Я неоднократно отмечал о необходимости создания комфортных условий для туристов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Надо продолжить работу в этом направлении, что касается предложения по установке автоматизированного подъемника для посещения некрополя Бекет-ата. Установка подземных механизмов на туристических объектах в мире - довольно распространенная практика. Однако надо учитывать сакральную значимость этого места и обсудить данный вопрос с общественностью и экспертами.

В прошлом году на совещании по развитию туризма я обозначил перспективные направления отрасли. Что касается Актау, то это уникальный город с точки зрения возможностей транспорта, логистики и туризма. Мы должны эффективно использовать этот потенциал. Особое внимание следует уделить морскому туризму. Привлекательность данного сегмента обусловлена близостью портов пяти стран, возможностью привлечения в регион туристов из 10 городов-миллионников России, Ирана и Кавказа. Здесь пересекаются транзитные коридоры воздушных сообщений, таких городов, как Стамбул, Анталья, Лондон, Москва, Астрахань, Тбилиси, Баку и другие. Это открывает путь к активному развитию туризма. Назрела необходимость строительства нового морского порта Актау с реконструкцией причалов для приема пассажирских лайнеров, - сказал президент.

Глава государства особо отметил важность привлечения частных инвестиций в сферу туризма.

Правительству необходимо в скором времени завершить разработку Комплексного плана развития туристской зоны «Мангистау». В июне он должен быть принят. Акимату области при поддержке Правительства необходимо проработать вопрос привлечения частных инвестиций в эту сферу. Следующий вопрос – событийный туризм (Event tourism). Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. Недавно успешно состоялась церемония открытия. Большой интерес к этому мероприятию проявили как наши граждане, так и тюркоязычные страны. В дальнейшем будет проведено более 30 мероприятий. Это поспособствует привлечению туристов в регион. В этом направлении необходимо вести активную работу. В целом, стабильный приток иностранных инвестиций в регион сохраняется, однако две трети из них по-прежнему приходится на нефтегазовый сектор, поэтому нужно активнее привлекать инвесторов и в другие сферы, - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Президент страны осмотрел спортивный комплекс «BS Arena», посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark. Кроме того, ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области. В ходе совещания Глава государства сообщил, что в регионе проживает свыше 800 тысяч человек и в ближайшее время эта цифра может достичь 1 миллиона. Также Президент отметил плохое водоснабжение региона.

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