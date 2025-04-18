Комплексный план развития турзоны «Мангистау» поручил разработать Токаев

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания комфортных условий для туристов, в том числе для маломобильных групп населения.

Туризм является важным сектором экономики региона после нефтегазовой отрасли. За прошлый год поток иностранных посетителей составил 43 тысячи человек, внутренних - около 460 тысяч. Общее количество туристов за последние три года выросло в 1,5 раза. В летний сезон отели загружены более чем на 90%. Наиболее популярными среди туристов остаются подземная мечеть Бекет Ата, урочище Бозжыра, «Долина замков» (Айракты) и «Долина шаров» (Торыш). Каждый десятый въезжающий в регион посещает эти объекты.

Я неоднократно отмечал о необходимости создания комфортных условий для туристов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Надо продолжить работу в этом направлении, что касается предложения по установке автоматизированного подъемника для посещения некрополя Бекет-ата. Установка подземных механизмов на туристических объектах в мире - довольно распространенная практика. Однако надо учитывать сакральную значимость этого места и обсудить данный вопрос с общественностью и экспертами.

В прошлом году на совещании по развитию туризма я обозначил перспективные направления отрасли. Что касается Актау, то это уникальный город с точки зрения возможностей транспорта, логистики и туризма. Мы должны эффективно использовать этот потенциал. Особое внимание следует уделить морскому туризму. Привлекательность данного сегмента обусловлена близостью портов пяти стран, возможностью привлечения в регион туристов из 10 городов-миллионников России, Ирана и Кавказа. Здесь пересекаются транзитные коридоры воздушных сообщений, таких городов, как Стамбул, Анталья, Лондон, Москва, Астрахань, Тбилиси, Баку и другие. Это открывает путь к активному развитию туризма. Назрела необходимость строительства нового морского порта Актау с реконструкцией причалов для приема пассажирских лайнеров, - сказал президент.