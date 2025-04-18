Отремонтировать дорогу Жанаозен - граница Туркменистана поручил Токаев

Глава государства поручил упрочить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии.

Мангистауская область играет важнейшую роль в укреплении транзитного потенциала страны. Регион находится на стыке основных международных транспортных коридоров, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Мы уделяем большое внимание развитию морской инфраструктуры, прежде всего, портов Актау и Курык, которые являются одними из основных узлов Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В последние годы практически в три раза сократились сроки доставки грузов по данному коридору, стабилизирована стоимость перевозок, началось широкое внедрение передовых цифровых решений. Международные логистические компании проявляют интерес к инвестированию в транспортную отрасль нашей страны, особенно в развитие морских портов. Правительству совместно с акиматом области необходимо усилить работу с иностранными инвесторами.

В целом, чтобы упрочить позиции Казахстана, как ключевого транзитного хаба Евразии, надо ускорить реализацию намеченных проектов по развитию автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры. В этом году завершится ремонт автодороги Курык – Жетыбай. Нужно развивать транспортный потенциал и в направлении Туркменистана. Поручаю с текущего года приступить к ремонту участков дорог от Жанаозена до границы Туркменистана через Кендерли. Начата работа по реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов. В целом по стране планируется отремонтировать 125 вокзалов, включая станции Мангистау, Бейнеу и Шетпе. Будут созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе для маломобильных пассажиров. Уверен, что принимаемые усилия позволят укрепить транспортный каркас всей страны.

В январе текущего года запущен крупный Бейнеуский зерновой терминал, который простаивал шесть лет. В настоящее время мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 150 тонн муки и 50 тонн комбикормов. После модернизации данные показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 100 тонн комбикормов. Необходимо обеспечить полноценную работу терминала с расширением мощности и использовать его в качестве сухопутного перевалочного комплекса для дальнейшего экспорта в страны прикаспийского региона, - сказал Глава государства.