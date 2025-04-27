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27.04.2025, 18:32

В степи Мангистау устроили застолье среди цветущих маков

Общество 0 6 084 Лиана Рязанцева

В социальных сетях распространилось видео, на котором снято пиршество среди цветущих маков в степях Мангистау, передает  Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

 В сети появилось видео, на кадрах которого  накрытые столы со стульями, установленные прямо в степи Мангистау. 

Пользователей сети возмутили такие действия отдыхающих.

«Они дикие, они раздавили цветы», «Невежество, это полный позор», «Позор, природу загрязняют», «Что вы творите?!» — написали пользователи сети. 

Также в редакцию прислали фотографии с родника Каратау, расположенного вблизи Жармыша. Жители выражают обеспокоенность поведением отдыхающих, которые превращают природную зону в свалку.

Напомним, неравнодушные жители региона продолжают переживать о сохранности природных достопримечательностей. Одна из жительниц региона записала видеообращение к землякам с просьбой не наносить вред окружающей среде во время отдыха. 

С приходом весны, преобразившей Долину Замков Айракты, в местность хлынули отдыхающие, а с ними - большое количество мусора. Побывавший на месте туроператор наглядно показал масштабы бедствия.

Чиновники приняли меры по наведению порядка в одной из самых посещаемых достопримечательностей региона - установили здесь 10 мусорных контейнеров. Кроме того, 10 мусорных контейнеров появились в урочище Акмыш, пять – в урочище Самал. В ближайшие дни их разместят у горы Шеркала.

В Долине Айракты туристов контролируют беспилотники. 

 

 

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Чё говорить плевать они хотели на указы
27.04.2025, 16:12
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