Погоня в стиле GTA в Актау: нарушитель не явился в суд

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Без его участия дело рассмотреть не могут, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законные требования полицейских об остановке, и в процессе погони совершил ДТП. Все эти действия подпадают под административные правонарушения, за которые, как пояснили в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау, предусмотрен арест.

Дело в отношении водителя официально поступило, однако зарегистрировать его невозможно - нарушитель так и не пришел в суд.

Мы не можем зарегистрировать дело, потому что сам водитель не был приведен. Без его участия суд не может начаться, - объяснили в суде.

Попытка сотрудников полиции остановить большегруз для проверки документов обернулась настоящей погоней «на пять звёзд», как в популярной видеоигре GTA.

Позже блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель скрылся перед началом судебного заседания.

Сейчас дело официально находится в суде, однако его рассмотрение отложено до момента поимки правонарушителя.