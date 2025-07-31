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31.07.2025, 09:20

Погоня в стиле GTA в Актау: нарушитель не явился в суд

Общество 0 1 494 Сергей Кораблев

Без его участия дело рассмотреть не могут, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

фото создано с помощью ИИ
фото создано с помощью ИИ

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законные требования полицейских об остановке, и в процессе погони совершил ДТП. Все эти действия подпадают под административные правонарушения, за которые, как пояснили в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау, предусмотрен арест.

Дело в отношении водителя официально поступило, однако зарегистрировать его невозможно - нарушитель так и не пришел в суд.

Мы не можем зарегистрировать дело, потому что сам водитель не был приведен. Без его участия суд не может начаться, - объяснили в суде.

Попытка сотрудников полиции остановить большегруз для проверки документов обернулась настоящей погоней «на пять звёзд», как в популярной видеоигре GTA.

Позже блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель скрылся перед началом судебного заседания.

Сейчас дело официально находится в суде, однако его рассмотрение отложено до момента поимки правонарушителя.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель скрылся перед началом судебного заседания."-----Вот теперь начинаю верить блогеру
31.07.2025, 05:19
fox1167
fox1167
"Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель скрылся перед началом судебного заседания."-----Вот теперь начинаю верить блогеру
31.07.2025, 05:19
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