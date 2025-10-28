18+
28.10.2025, 12:49

Почему в Мангистау очереди на заправках - ответ министра энергетики

Общество 0 2 401 Ольга Максимова

Министр энергетики Ерлан Аккенженов разъянил, почему в Мангистауской области большие очереди на АГЗС – их стало слишком много, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото акимата МО
Иллюстративное фото акимата МО

В кулуарах Акорды глава Минэнерго РК сообщил, что за последние два года число автогазозаправочных станций (АГЗС) в области выросло с 300 до 500. При этом общий объём поставок топлива не изменился – 18 тысяч тонн.

«Если раньше распределение объёма шло на 300 заправок, то теперь - на 500. Соответственно, количество выделяемого топлива на одну станцию уменьшается. В итоге одна станция работает два-три дня, а потом закрывается. Вот так обстоят дела», - пояснил Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что на сегодняшний день в Мангистауской области имеется двухсуточный запас топлива. По его словам, заводы работают, и восполнение запасов продолжается.

«Вопросы по скоплению больших очередей машин не стоят. Отдельные заправки - это частные случаи, и причины я объяснил», - добавил глава Минэнерго.

Напомним, автовладельцы региона жаловались на очереди на АГЗС в октябре.

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Освободи кресло!
29.10.2025, 04:08
alixah
alixah
Очередная лапша.
28.10.2025, 12:48
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Нынешний не лучше прежнего, они все из одного теста сделаны. Никто не хочет с народом на земле жить.
28.10.2025, 09:23
