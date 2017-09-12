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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 1573

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях

Lada.kz составила подборку рассылок, которые жители Мангистауской области получали и пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях с 1 января 2016 года до сегодняшнего дня.

Иллюстративное фото
Новость о некоем звере «чупакабра», который нападал по ночам на домашний скот, распространяли в начале сентября этого года.

- Люди повсюду говорят, что в аулах не осталось кошек. Это существо пьет их кровь, а затем выбрасывает тела. Моя соседка рассказала, что утром, примерно в 5 часов, зверь залез к нам, порвал сетку и всех цыплят убил. Благо, успели спасти баранов. Аксакалы ходили в акимат, попросили солдат. Ребята на машине пытались догнать, - сообщения такого содержания, фотографии и видео распространяли в социальных сетях жители Мангистау.

Рассылаемую в социальных сетях информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


Слухи о запрете ношения георгиевских ленточек муссировались в Мангистау в преддверии Дня Победы в 2017 году. Информацию о запрете распространяли через мессенджер WhatsApp.

В управлении образования Мангистауской области информацию опровергли, отметив, что приказа Министерства образования РК о запрете ношения георгиевских лент в школы не было.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


В марте этого года в социальных сетях активно распространяли информацию о свадьбе четырнадцатилетних подростков из Жанаозена. Пользователи в социальных сетях утверждали, что в Актау поженились дети 2003 года рождения. Позднее выяснилось, что супруги из Актау Ергазы и Динара Мендибаевы поженились в 2016 году. Тогда молодому мужу был двадцать один год, а новоиспеченной жене - двадцать лет.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


После нововведений, связанных с регистрацией граждан по месту проживания, в январе 2017 года жители Мангистау получали сообщения о том, что аким вынес распоряжение не открывать дверь людям в форме.

- Добрый вечер! Вчера было распоряжение акима: не открывайте дверь тем, кто пришел проверять регистрацию граждан, даже если это люди в форме, вы имеете право не впускать в свой дом. Распоряжение связано с тем, что преступники пользуются сложившейся ситуацией с регистрацией граждан. Предупредите домашних!, - говорилось в сообщении.

В ДВД Мангистауской области информацию опровергли. И сообщили, что в регионе не было ни одного случая ограбления квартир лицами, представившимися стражами порядка.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


Фотографию скелета, якобы сделанную в степи Мангистау, пользователи социальных сетей распространяли в ноябре 2016 года.

В пресс-службе ДВД Кызылординской области разъяснили, что фото сделано в Казалинском районе.

- Фото сделано в Казалинском районе, на территории которого и обнаружен скелет. Признаков смерти насильственного характера не обнаружено. При осмотре в кармане одежды обнаружено удостоверение личности на имя жителя Кызылорды, который пропал без вести во время охоты 19 августа 2015 года. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДВД Кызылординской области.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


Слухи о массовых отравлениях мандаринами жители Мангистауской области пересылали друг другу в конце 2016 года.

В сообщениях говорилось:

- Мы только позавчера приехали с инфекционки, не поверите, с гнойной ангиной лежали. Врач наш лечащий строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус. С пятницы на субботу поступили 53 человека, с субботы на воскресенье - 31 человек. Ни в коем случае, сказала, мандарины не есть.

В департаменте по защите прав потребителей области тогда сообщили, что в регионе ни одного факта отравления цитрусовыми не зарегистрировано.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


Аудиозапись, якобы сделанную студенткой медицинского колледжа «Мейірбике», пересылали друг другу жители Актау по месенджеру Whatsapp в октябре 2016 года.

- Я студентка второго курса медицинского колледжа «Мейірбике». У нас выявлены студенты, болеющие туберкулезом. Одна из них - студентка третьего курса. У нее уже четвертая стадия туберкулеза. Также из параллельной группы заразилась. Два этих человека находятся в больнице. По услышанной информации еще у 12 человек выявлен туберкулез. Мы не знаем, кто болеет. Никто толком ничего не говорит, скрывают. Нам приходится надевать маски, - говорилось в аудиозаписи.

Марал Кадыр, занимающая на тот момент должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что одна из учениц колледжа действительно была госпитализирована в больницу с туберкулезом. Все контактные с ней люди были обследованы, при этом среди них флюроположительных выявлено не было.

Самые нашумевшие слухи, распространяемые жителями Мангистау в социальных сетях


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Комментарии ( 3 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 15:10
Главное ко всем слухам дали пояснения ,разъяснения,комментарии, кроме трупа.
Лада, узнайте все же что это было)))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • капучина
 mer (Посетители) Сегодня, 14:45
Новостей нет,день сурка crazy .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mustain (Посетители) Сегодня, 14:42
Серик Абденов ("Потому что потому что"), бывший министр труда и социальной защиты, после работы директором ТОО ОСК готовится к должности Генерального управляющего ТОО МАЭК-Казатомпром. Пожелаем ему удачи.
 
 

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