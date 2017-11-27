Исправность шлагбаума на месте столкновения тепловоза и «ГАЗели» проверит прокуратура Мангистау

- Одновременно поступают звуковые и световые сигналы. Через 13 секунд после этого шлагбаум должен автоматически закрыться, после чего переезд заграждается. Если шлагбаум не закрылся автоматически, дежурный должен сделать это вручную. Если до включения устройств «ГАЗель» уже стоял на железнодорожном полотне, дежурный должен был сообщить машинисту, в том числе при помощи сигнальной петарды. По результатам проверки станет известно, был ли шлагбаум исправен, - сказал Алдирза Куанышкереев.
Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения. Его задержали в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). Дежурный заявил, что машинист вовремя не подал сигнал о приближении.
Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.
ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.
Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).
Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.
Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что медицинские учреждения, в которые госпитализировали пострадавших, обеспечены всем необходимым.