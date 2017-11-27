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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 806

Исправность шлагбаума на месте столкновения тепловоза и «ГАЗели» проверит прокуратура Мангистау

По делу о ДТП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена, в котором погибли девять человек, назначены два процессуальных прокурора - представители прокуратуры Мангистауской области и Жанаозена.

Фото очевидцев
Локомотив, как сообщил Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, должен был подать сигнал о приближении за 1 500 метров до переезда.

- Одновременно поступают звуковые и световые сигналы. Через 13 секунд после этого шлагбаум должен автоматически закрыться, после чего переезд заграждается. Если шлагбаум не закрылся автоматически, дежурный должен сделать это вручную. Если до включения устройств «ГАЗель» уже стоял на железнодорожном полотне, дежурный должен был сообщить машинисту, в том числе при помощи сигнальной петарды. По результатам проверки станет известно, был ли шлагбаум исправен, - сказал Алдирза Куанышкереев.

Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения. Его задержали в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). Дежурный заявил, что машинист вовремя не подал сигнал о приближении.

Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.

ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября.

В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.

Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что медицинские учреждения, в которые госпитализировали пострадавших, обеспечены всем необходимым.


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Комментарии ( 4 )

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  • umma
 well65 (Посетители) Сегодня, 21:06
Самый главный виновный к большому сожалению погиб.
 
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живуздесь (Посетители) Сегодня, 19:20
Да вряд ли получится отпрыгнуть, кажется. Случай резонансный. Сравним наверна лишь с той катастрофой (уж не помню какого года), когда Газель еще и сгорела, с огромным количеством жертв. Я после того случая, панически боюсь ездить на озенских маршрутках. Там тесно очень, если что - не выбраться, очевидно любому. Транспортники возьмутся теперь.
Если шлагбаум автоматический, а все равно не закрылся, с ж/д спрос должен быть однозначно.
И неудивительно, что склоняются к вине стрелочника, если он или она действительно виноват(а). Где был этот специалист ж/д и что делал в этот момент? К сожалению, эта работа отлична от обязанностей пожарника. Некоторые забывают.

Каждой сестре по серьгам должно воздастся.
Девять человек, еще в реанимации лежат люди. По справедливости не должно никому отпрыгнуться.
 
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  • Тихо
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:59
И кто же будет козлом отпущением? Ведь, менталитет такой у нас. Если че, найдем одного человека и переложем все злодеяние на него и закроем дело.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • leo529
 Тихо (Посетители) Сегодня, 18:51
Всё понятно. Слегка не трезвый смотритель пойдёт паровозом в этой жуткой истории. Хозяева маршрута и все кто кормился отпрыгнут или уже отпрыгнули,люди погибли и виновный проявляется как на старой плёнке *свема*.
 
 

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