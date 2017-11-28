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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 602

Пострадавших в ДТП близ Жанаозена детей сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Об этом рассказала Камшат Турсынбекова, главный врач областной детской больницы.

Фото из архива Lada.kz
Дети, как сообщила Камшат Турсынбекова, дышат самостоятельно.

- Вчера с аппарата искусственной вентиляции лёгких сняли мальчика, сегодня девочку. Мальчика перевели в отделение травматологии, его состояние стабильно тяжёлое, у него травматический шок. Рядом с ним находится родственница. Девочка, к сожалению, всё ещё в отделении реанимации. Нас радует тот факт, что они начали дышать самостоятельно. Это огромный сдвиг, - сказала Камшат Турсынбекова.

О состоянии пострадавших, госпитализированных в городскую больницу Жанаозена, рассказала Раушан Жапарова, заместитель директора по лечебной части. Двоих пациентов из 18 госпитализированных в отделение травматологии готовят к выписке.

- Остальные 16 человек в сознании, их состояние оценивается как среднетяжёлое. Всем оказана психологическая помощь. В реанимации остаются шесть пострадавших. Мы провели консилиум и решили двоих послеоперационных больных перевести в хирургическое отделение. Трое больных дышат самостоятельно, гемодинамика стабильная. Один мальчик остается в очень тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, но его состояние стабильное, - сказала Раушан Жапарова.

У пострадавшего мальчика 2003 года рождения, госпитализированного в больницу Жанаозена, как рассказала Раушан Жапарова, диагностированы множественные травмы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и тупая травма живота.

Сегодня в Жанаозене прошли похороны погибших в аварии.

ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября.

В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.

Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что медицинские учреждения, в которые госпитализировали пострадавших, обеспечены всем необходимым.

Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения. Его задержали в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). Дежурный заявил, что машинист вовремя не подал сигнал о приближении.

Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.


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Комментарии ( 1 )

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Victoria (Посетители) Сегодня, 17:33
...погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших...

все-таки их в Газели было 36 человек! Как?!?
 
 

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