Пострадавших в ДТП близ Жанаозена детей сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

- Вчера с аппарата искусственной вентиляции лёгких сняли мальчика, сегодня девочку. Мальчика перевели в отделение травматологии, его состояние стабильно тяжёлое, у него травматический шок. Рядом с ним находится родственница. Девочка, к сожалению, всё ещё в отделении реанимации. Нас радует тот факт, что они начали дышать самостоятельно. Это огромный сдвиг, - сказала Камшат Турсынбекова.
О состоянии пострадавших, госпитализированных в городскую больницу Жанаозена, рассказала Раушан Жапарова, заместитель директора по лечебной части. Двоих пациентов из 18 госпитализированных в отделение травматологии готовят к выписке.
- Остальные 16 человек в сознании, их состояние оценивается как среднетяжёлое. Всем оказана психологическая помощь. В реанимации остаются шесть пострадавших. Мы провели консилиум и решили двоих послеоперационных больных перевести в хирургическое отделение. Трое больных дышат самостоятельно, гемодинамика стабильная. Один мальчик остается в очень тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, но его состояние стабильное, - сказала Раушан Жапарова.
У пострадавшего мальчика 2003 года рождения, госпитализированного в больницу Жанаозена, как рассказала Раушан Жапарова, диагностированы множественные травмы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и тупая травма живота.
Сегодня в Жанаозене прошли похороны погибших в аварии.
ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.
Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).
Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.
Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что медицинские учреждения, в которые госпитализировали пострадавших, обеспечены всем необходимым.
Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения. Его задержали в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). Дежурный заявил, что машинист вовремя не подал сигнал о приближении.
Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.